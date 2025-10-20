La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
David Panales, en la Escuela de Artes Herminio Estrella. La pintura se ha convertido para él en algo terapéutico. Vicente Vicéns / AGM

La adicción que crece en la Región de Murcia: «Hay gente muriendo por el 'chemsex'; yo era un cadáver»

El consumo de drogas en prolongadas fiestas sexuales se ha convertido en un problema de salud pública. Lo advierte David Panales, un peluquero de 45 años que ahora lucha por recuperarse

Javier Pérez Parra

Javier Pérez Parra

Lunes, 20 de octubre 2025, 01:24

Comenta

A principios de esta década, mientras el mundo vivía pendiente de la pandemia de covid, David Panales, un peluquero murciano de 45 años, experimentó su ... particular viaje a los infiernos. O, más bien, cayó en un precipicio al que llevaba mucho tiempo asomado. «Desde muy joven, el consumo de drogas y alcohol era para mí algo habitual cuando tenía sexo. Yo fui un adolescente gay en la Murcia de los 90. Cuando tuve mi primera relación, con 15 años, estaba aterrado. Siempre fui muy peleón, muy revolucionario; te crees que la homofobia no te hace mella, pero no es así. La interiorizas. Consumes para sentirte mejor, y desnaturalizas el sexo», relata.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  2. 2

    Grupos mafiosos encuentran en la Región de Murcia su refugio para escapar del control policial
  3. 3

    El anuncio de la salida de Luján anima las quinielas al Rectorado de la Universidad de Murcia
  4. 4

    El cáncer no es de color de rosa: «No soy una guerrera»
  5. 5

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  6. 6 El mejor día de la semana para ir al supermercado: llenarás la cesta por menos dinero
  7. 7

    Las cuentas del aeropuerto de la Región de Murcia se enredan más
  8. 8 La VII Carrera de Empresas baña de color las calles de Murcia
  9. 9

    «Más vale sobrepredecir que quedarnos cortos»: así trabaja la Aemet para analizar el tiempo
  10. 10 Rescatan este sábado por la noche a dos senderistas perdidos en la Sierra de Columbares de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La adicción que crece en la Región de Murcia: «Hay gente muriendo por el 'chemsex'; yo era un cadáver»

La adicción que crece en la Región de Murcia: «Hay gente muriendo por el &#039;chemsex&#039;; yo era un cadáver»