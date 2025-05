Los acuerdos de separación de bienes se disparan un 30% en la Región de Murcia en la última década

Las parejas, tanto las casadas como las que viven en unión de hecho, optan cada vez más por gestionar sus patrimonios cada uno por su ... lado. En los últimos diez años, los pactos prematrimoniales y postnupciales de separación de bienes han aumentado un 30% en la Región, según explicaron desde la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA). En 2024 se registraron en la Comunidad 2.287 de estos acuerdos frente a los 1.764 que se dieron una década antes (en 2014).

Este será uno de los temas sobre los que pivotará el VII Congreso de Derecho de Familia que esta organización y el Colegio de la Abogacía de Murcia celebrarán en Murcia este jueves y viernes. Un encuentro que reunirá a 150 destacados expertos en divorcios, sustracción de menores, custodias de hijos y herencias procedentes de todo el país.

«En Murcia tenemos actualmente el régimen de sociedad de gananciales como supletorio. Esto significa que, si no se pacta ante notario lo contrario, cuando una pareja contrae matrimonio lo hace en régimen de gananciales», explica Lola López-Muelas, presidenta de la AEAFA. «Los motivos para pactar la separación de bienes son varios, como por ejemplo que uno o ambos sean empresarios o autónomos y busquen mantener economías separadas para que las deudas del negocio no afecten a los bienes del otro». Otra razón, explica, «es que las decisiones para disponer del patrimonio personal no requieren del consentimiento del otro cónyuge».

La presidenta de la asociación remarca que «el hecho de otorgar capitulaciones matrimoniales no debería interpretarse como un signo de desconfianza, sino de madurez, al ordenar y organizar de común acuerdo con el otro cómo va a funcionar la economía familiar».

El régimen de separación de bienes ha crecido en el conjunto del país más de un 50% en los últimos diez años. El pasado año se firmaron en todo el país 58.852 de estos acuerdos. «Para ello, la pareja debe firmar unas capitulaciones antes o después del contraer matrimonio. Este contrato se puede firmar hasta un año antes de la celebración del matrimonio o durante el mismo y en él se detalla la totalidad del patrimonio actual y futuro, en caso de que existiese, de ambas partes», detalla López Muelas.

Un proceso largo

Las jornadas, que serán inauguradas por López Muelas y Maravillas Hernández, decana del Colegio de la Abogacía de Murcia, abordarán, asimismo, el problema de la sustracción internacional de menores. «En España hay unos cuatrocientos casos anuales de niños que son sustraídos fuera de España por uno de sus padres sin el consentimiento del otro», remarca la presidenta de la AEAFA. «Tras una ruptura de pareja, si un progenitor desea mudarse con sus hijos a otro país, debe solicitar al tribunal una orden de reubicación o de autorización de traslado. Sin embargo, el proceso en España es largo y muchos deciden no esperar ese tiempo y aprovechan el periodo de vacaciones para no regresar. Esto supone un trauma para las familias y, especialmente, para los niños, que pierden el contacto con uno de los padres y el resto de la familia extensa».

Esta problemática se abordará durante la ponencia que impartirán el catedrático Javier Carrascosa González y la abogada residente en Reino Unido Carolina Marín Pedreño. Precisamente, la Policía Nacional investiga si una sustracción parental es la causa de la desaparición de un niño de 4 años, al que se le perdió la pista el 3 de mayo en Molina de Segura.