Más de 500 parcelas y naves para venta y alquiler se acumulan aún en los polígonos de la Región de Murcia

La necesidad de generar más suelo industrial e instalaciones para la implantación de empresas es una demanda constante del tejido productivo. Sin embargo, eso no ... oculta la otra realidad palpable de que existe todavía un volumen elevado de naves vacías y parcelas sin construir en muchos polígonos repartidos por toda la Región de Murcia. Y es que no siempre casan lo que buscan las empresas con la oferta real existente. De ahí que las propiedades disponibles superen actualmente el medio millar.

En concreto, se computan en este momento 316 parcelas y 198 naves entre todas las áreas industriales de los municipios, tal como se computa en el portal especializado del Instituto de Fomento (Info) 'Encuentratusitio.com' –creado hace tres años–, que está enfocado a facilitar la búsqueda y localización de espacios para nuevas inversiones empresariales o ampliación de las existentes. Además, esta herramienta, bajo la iniciativa 'Invest in Murcia', incluye otros 201 inmuebles de oficinas, 92 locales comerciales, 180 viveros de empresas, 35 espacios de 'coworking' y hasta 37 plazas de garaje y trasteros. De esa manera, el total de propiedades incluidas se acercan a 900, aunque las variaciones son constantes por la actualización de la información.

Este buscador, que se actualiza con información propia solicitada a los ayuntamientos y a las empresas, recoge un total de 403 naves y parcelas en venta, frente a 186 en alquiler. El sistema ofrece una amplísima información sobre las propiedades disponibles en prácticamente todos los municipios de la Comunidad, lo que persigue una mejor vertebración y distribución de las inversiones en todas las comarcas. De hecho, existen bases de datos contratadas para poder dotar de información actualizada

Diferencias territoriales

Un análisis en profundidad de los anuncios recogidos revela que Cartagena registra el mayor volumen de oferta disponible, junto a Alhama de Murcia, una localidad que, más allá de acoger el gran complejo cárnico de ElPozo Alimentación, ha experimentado en la última década una importante expansión de sus parques empresariales con la implantación de empresas de diferentes sectores, aunque especialmente de la logística de transporte. Y es que su ubicación junto a la autovía A-7 le otorga un lugar de privilegio para crecer, toda vez que el polígono Oeste (Murcia-Alcantarilla) está ya casi al límite con más de 200 empresas.

Precisamente, más allá del polo industrial de Cartagena y la nueva apuesta capitalina del Parque Logístico del Sureste, el eje central regional entorno a la vía de comunicación de la A-7 se ha convertido en el principal foco de atracción. Desde Lorca se vertebra un desarrollo empresarial que se extiende por suelo alhameño y de Librilla hasta desembocar en el término alcantarillero donde se consolida también el polígono de San Andrés –centro logístico de Estrella de Levante y fábrica de Alvalle–, impulsado por la conexión del Arco Noroeste. Esta infraestructura anticipa incluso un crecimiento mayor de las áreas próximas de Las Torres de Cotillas, Lorquí, Ceutí y Alguazas, lo que expansiona un área donde Molina de Segura mantiene su liderazgo.

Por el contrario, comarcas como las del Noroeste y Río Mula registran un menor desarrollo industrial, pese a la disponibilidad de polígonos. Por ejemplo, el municipio de Cehegín acumula una de las mayores ofertas disponibles de naves y parcelas.

Ante esta realidad, el Gobierno regional tiene el reto de trabajar por un mayor equilibrio territorial a la hora de atraer inversiones. Mientras, a través del Info, ha aprobado ayudas por valor de 900.000 euros para que doce entidades de la Región realicen obras de rehabilitación y mejora de parques empresariales, incentivando una inversión de 1,7 millones de euros. La subvención alcanza al 50% de la inversión, y puede llegar al 60% si se trata de municipios de menos de 20.000 habitantes.

Últimas ayudas

Esta convocatoria es la cuarta desde que se puso en marcha esta línea, y su objetivo es la mejora funcional y dotación de equipamientos para el desarrollo de las actividades en los polígonos. Entre las acciones subvencionables se encuentran la rehabilitación de la urbanización o la ejecución de nuevos equipamientos destinados a prestar servicios adicionales de uso común y compartido.

Las entidades beneficiarias en esta última convocatoria han sido Asepio Trade Point en Alcantarilla; la Comunidad de Propietarios Base 2000 San Martin en Lorquí; la Entidad de Conservación del Polígono Cabezo Beaza y la Entidad Urbanística de Los Camachos en Cartagena; la Sociedad Urbanística Albudeite; la Sociedad de Promoción y Equipamiento de Suelo de Lorca (Saprelorca); y los ayuntamientos de Abanilla, Murcia, Cieza, Cehegín, Santomera y Blanca.