Unos 2.000 opositores interponen reclamaciones por sus calificaciones Los aspirantes antes de comenzar la prueba el pasado 22 de junio. / Nacho García/ AGM Los aspirantes de Magisterio descontentos con sus notas celebran esta tarde una asamblea para analizar «las irregularidades» FUENSANTA CARRERES Martes, 9 julio 2019, 03:41

Unos 2.000 opositores aspirantes a ocupar una plaza de maestro descontentos con sus notas han presentado una reclamación en los tribunales que les calificaron. La gran mayoría de quienes han reclamado son maestros que no superaron la primera fase del examen, celebrado el pasado 22 de junio, y que se saldó con un 42% de aprobados. La Consejería de Educación, que no quiso valorar las quejas de los docentes y se remitió a la profesionalidad de los tribunales, ha realizado una estimación aproximada de las quejas planteadas por las oposiciones, pero aún no las ha analizado para darles curso o desestimarlas.

Los opositores descontentos con el proceso se quejan de «irregularidades, como el hecho de que las cabeceras de algunos exámenes no casen con las pruebas, o que no se les permita hacer una fotografía del examen «como se anunció», lamentó ayer una representante de la Asociación de Docentes Interinos de la Región de Murcia. Adimur ha convocado a los aspirantes a maestro a una asamblea esta tarde en el edificio Moneo, en la que se analizarán todos esos casos y se planteará la posibilidad de recurrir las quejas en los tribunales. «El objetivo es asesorar jurídicamente a los compañeros, y seguir trabajando por la modificación en el proceso de oposición. Entre otros cambios, reclamamos que las pruebas no sean eliminatorias», detallaron ayer portavoces de Aidmur.

Las denuncias y quejas de los aspirantes a maestro que no están conformes con su nota se han ido difundiendo en los últimos días a través de las redes sociales, donde los opositores han denunciado la disparidad de criterios de corrección de los tribunales, la negativa a permitir que fotografíen los exámenes y «los errores en las cabeceras de los exámenes».

El 42% de los 10.000 presentados aprobaron la primera fase de las pruebas para lograr una de las 1.300 plazas

Casi seis de cada diez aspirantes a una plaza de maestro quedaron eliminados tras la primera prueba de las oposiciones celebrada el pasado 22 de junio. Esa fase de las pruebas la aprobaron el 42,1% de los 10.120 maestros que se presentaron, según reconocieron los datos de la Consejería. Entre los recursos presentados por parte de algunos opositores suspendidos sobresalen los registrados ante el tribunal nº 42. Ahí se incluye el caso de Francisca Salas, natural de Campos del Río, que concurrió en la especialidad de Infantil. Explicó a 'La Verdad' que «tras encontrarme con una nota de 0,2, fui a reclamar y comprobé que mis datos no se correspondía con mi examen», y aunque, tras demostrar el error, se la modificaron, le mantuvieron el suspenso con un 3,65. Una circunstancia que le lleva a cuestionar la fiabilidad de quienes la evaluaron, y de hecho se pregunta «¿hasta qué punto mi nota de ahora es la mía?». Por ello, pide que sea otro tribunal quien corrija su examen. Además, esta equivocación se repitió en varias personas más.