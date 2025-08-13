La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Ferrari F40 que saldrá a subasta en Monterey Sotheby's

¿Quieres un Ferrari F40? Prepara siete millones

Juan Roig Valor

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:39

El Ferrari F40, presentado en julio de 1987, marcó un antes y un después en diseño, ingeniería y prestaciones. Con un motor V8 biturbo de 478 caballos, ya era un icono para cualquier amante de la velocidad.

Sin embargo, su potencial como coche de competición despertó el interés de Daniel Marin, director de Charles Pozzi SA, importador de Ferrari en Francia. Él impulsó la creación de una versión de carreras del F40, proyecto que recayó en Giuliano Michelotto.

Michelotto, responsable de éxitos como el Lancia Stratos de Grupo 4 o el Ferrari 288 GTO, recibió el respaldo oficial de Ferrari. El resultado fue el F40 LM, pensado para competir en Le Mans y del que solo se construyeron 19 unidades.

Las modificaciones incluían intercoolers más grandes, árboles de levas revisados, nueva gestión de combustible y más presión de turbo. La potencia subió hasta 720 caballos, junto con mejoras en frenos, suspensión y aerodinámica.

Para el Concurso de Elegancia de Monterey, Sotheby's sacará a subasta este F40 Michelotto, la unidad número 14 de 19, con el que esperan que se cierren las pujas por más de 7 millones de euros.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  5. 5 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  6. 6

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  7. 7

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»
  8. 8 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  9. 9 Estas son todas las atracciones que tendrá la Feria de Septiembre de Murcia
  10. 10 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Quieres un Ferrari F40? Prepara siete millones

¿Quieres un Ferrari F40? Prepara siete millones