La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?

AutoScout24

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:00

Con un diseño moderno, un equipamiento muy completo y un precio muy competitivo, el Omoda 5 está siendo todo un éxito de ventas. En el vídeo, analizamos su diseño, ponemos a prueba su tecnología, y, lo más importante, comprobamos su consumo real y el comportamiento en carretera.

El diseño exterior del Omoda 5 destaca por su parrilla de grandes dimensiones, sus líneas aerodinámicas y un perfil coupé que le confiere un aspecto deportivo y dinámico. En el interior, el protagonismo recae en la gran pantalla doble de 10,25 pulgadas para el infoentretenimiento y el cuadro de instrumentos digital, que consigue crear una atmósfera moderna y tecnológica. La iluminación ambiental configurable añade un toque de personalización.

En cuanto a su rendimiento, el Omoda 5 cuenta con un motor de gasolina 1.6 Turbo que ofrece una conducción suave y eficiente. La respuesta del vehículo es ágil tanto en el tráfico urbano como en carretera. Además, su suspensión está calibrada para un buen equilibrio entre confort y estabilidad.

La seguridad y la asistencia a la conducción son puntos clave en este modelo. Equipado con un avanzado paquete de asistencias a la conducción (ADAS), el Omoda 5 incluye sistemas como el control de crucero adaptativo, la alerta de cambio de carril, la frenada de emergencia automática y la cámara de 360º. Estas tecnologías trabajan conjuntamente para ofrecer una conducción más segura y confiada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  2. 2 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 16 de agosto de 2025
  4. 4 El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series
  5. 5 El primer premio de la Lotería Nacional de este sábado cae en Cartagena y San Javier
  6. 6

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  7. 7 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  8. 8 Habilitarán este domingo el pabellón Cagigal de Murcia como refugio climático ante la alerta roja por calor
  9. 9

    Antonio Ballester López: «¿Por qué no crece el aeropuerto? Con nosotros ya estaría en los tres millones de pasajeros»
  10. 10 La Unidad del Dolor de La Arrixaca incorpora un nuevo tratamiento para la lumbalgia que puede evitar cirugías

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Probamos el Omoda 5: ¿merece la pena este SUV chino?