Smart vuelve a sus orígenes con un biplaza urbano

Juan Roig Valor Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:00 Comenta Compartir

Smart ha confirmado el lanzamiento de un nuevo modelo eléctrico compacto que promete recuperar la esencia de uno de sus vehículos más emblemáticos. Se trata del Smart #2, un biplaza urbano que verá la luz a finales de 2026 y que tendrá en Europa su principal mercado.

El nuevo modelo, diseñado por el equipo de Mercedes-Benz y producido en China, se encuentra en la fase final de diseño y desarrollo. Su objetivo es evolucionar el concepto original del Smart Fortwo, que hace 27 años cambió la movilidad urbana con su subcompacto.

Dirk Adelmann, CEO de Smart Europe, destacó la importancia de este paso: «La confirmación de nuestro 'Project: two' y el próximo lanzamiento del Smart #2 marcan un hito para la marca a nivel mundial. El #2 marcará una nueva era en la movilidad urbana individual, especialmente en ciudades como Barcelona o Madrid».

Adelmann subrayó que la decisión coincide con la fortaleza empresarial de Mercedes-Benz y el Grupo Geely, el impulso de nuevos inversores y el éxito comercial del Smart #5.

El proyecto, bautizado como «Project: two», ha superado con éxito las fases de viabilidad y planificación estratégica. Con el Smart #2, la compañía completa una gama en la que ya figuran los modelos #1, #3 y #5, cubriendo desde vehículos urbanos ágiles hasta SUV eléctricos de tamaño medio.

Alberto Olivera, CEO de Smart España, celebró la vuelta de un modelo muy esperado: «Estamos muy felices de poder comunicar la vuelta del sucesor del Smart Fortwo, ahora #2. Es una gran noticia para todos los que hemos crecido con esta marca, especialmente para los millones de clientes que compraron un Fortwo y nos venían pidiendo la vuelta del icono. Ya queda menos».

Con este lanzamiento, Smart busca reforzar su posición en la movilidad eléctrica urbana y volver a conectar con el público que convirtió al Fortwo en un referente de las ciudades europeas.

De momento no se ha visto mucho más que una silueta en la forma de una sombra, pero se espera que la marca desvele más información en el Salón de Múnich.