Nueva Ultraviolette X-47 Crossover, la primera moto con radar integrado de serie

El fabricante indio Ultraviolette acaba de anunciar el lanzamiento de la primera motocicleta con radar integrado del mundo, la X-47 Crossover, un modelo que establece un hito tecnológico al incorporar un radar trasero de largo alcance de 77 GHz (Gigahercios) de última generación capaz de monitorizar una distancia de hasta 200 metros adaptándose de forma inteligente a un ángulo de inclinación de hasta 20 grados. Esta tecnología está diseñada para mejorar la seguridad y la atención del conductor mientras está a los mandos de una moto.

En su funcionamiento, hay cuatro funciones que son claves:

Control de vigilancia del ángulo muerto: escanea activamente los ángulos muertos en la conducción, detectando vehículos que se acercan rápidamente por las zonas laterales o que adelantan en carriles adyacentes, emitiendo alertas al conductor para mejorar el conocimiento de la situación y prevenir posibles colisiones.

Asistente de cambio de carril: alerta proactivamente al conductor sobre posibles riesgos de colisión al iniciar un cambio de carril, lo que ayuda a prevenir maniobras peligrosas, mejorando así la seguridad vial general.

Alerta de adelantamiento: vigila los vehículos que se aproximan por detrás en carriles adyacentes con la intención de adelantar, especialmente en los ángulos muertos, proporcionando en este caso señales visuales al conductor.

Advertencia de colisión trasera: detecta posibles amenazas de colisión trasera y comunica advertencias instantáneas al conductor a través de los espejos UV HyperSense integrados. Simultáneamente, el sistema activa las luces de emergencia para alertar a los vehículos que se aproximan, mejorando la seguridad en estos momentos tan críticos.

Además, la X-47 equipa una cámara de salpicadero integrada, un sistema que incluye: cámaras duales de alto rendimiento (con gran angular IMX307 HDR de 1080p y 30 fps), pantalla táctil secundaria de 5 pulgadas montada en la consola central, sistema de grabación inteligente, conectividad Wi-Fi y Bluetooth, un micrófono integrado y un soporte mecánico antirrobo. Puede equiparse además con un cargador integrado refrigerado por aire diseñado para una carga fluida, que incluye protección contra sobretensiones, conexión a tierra y filtración EMI/EMC.

Otras soluciones técnicas destacables son los 9 niveles de frenado regenerativo con regeneración dinámica y un avanzado control de tracción con 3 niveles de funcionamiento. Asimismo, la X-47 también cuenta con el Control Dinámico de Estabilidad (UV DSC), una función que modula los niveles de frenado regenerativo con el sistema ABS de doble canal. Por último, incluye la función Hill Hold de ayuda al arranque en pendiente.

Narayan Subramaniam, CEO y cofundador de Ultraviolette: «En Ultraviolette, la innovación forma parte de nuestra propia esencia y personalidad. Con la X-47 Crossover hemos creado una motocicleta que reinventa la experiencia de conducción desde cero. Tras el éxito de las F77, la X-47 es nuestra tercera moto para los mercados internacionales, lo que supone un avance significativo en la movilidad eléctrica global. Esta es la primera motocicleta del mundo que incorpora sistemas integrados de radar y cámara, estableciendo un nuevo referente en seguridad inteligente y concienciación del conductor. Al igual que el resto de nuestros modelos inspirados en la industria aeronaútia, la X-47 es una fusión de tecnología de vanguardia, ingeniería de precisión y sistemas de seguridad avanzados, todo ello diseñado para ofrecer una versatilidad inigualable en entornos urbanos, dinámicos y cambiantes».

Niraj Rajmohan, CTO y cofundador de Ultraviolette: «En Ultraviolette, la tecnología impulsa nuestra visión, define nuestra identidad y potencia todo lo que creamos; en definitiva, define quiénes somos. Con la X-47, hemos reinventado lo que una motocicleta eléctrica puede ofrecer al introducir innovaciones pioneras en la industria, tales como los nuevos sistemas de asistencia al conductor con radar, un avanzado sistema de doble cámaras cuyas imágenes se visualizan en las dos pantallas displays y nuestro cargador integrado de desarrollo propio. Nuestro enfoque de integración vertical nos permite diseñar vehículos resistentes y fiables, además de desarrollar robustos y fiables sistemas de seguridad preparados para el futuro».