Repsol produce por primera vez en Tarragona gasolina de origen 100% renovable a escala industrial

La energética Repsol ha alcanzado un hito tecnológico en su centro industrial de Tarragona al producir por primera vez gasolina de origen 100% renovable a escala industrial. El nuevo combustible, que reduce más de un 70% las emisiones netas de CO2 y es compatible con cualquier vehículo de gasolina, ya se comercializa en estaciones de servicio de Madrid y Cataluña.

Los combustibles renovables de Repsol, incluyendo esta nueva gasolina, se producen a partir de residuos orgánicos o biomasa, que son considerados materias primas circulares.

La producción de Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable convierte a este combustible en el producto de 95 octanos de mayor calidad de la compañía. Este hito, conseguido en su complejo de Tarragona, sitúa a España a la vanguardia en el desarrollo de soluciones de descarbonización para el transporte.

El nuevo combustible líquido es una alternativa totalmente compatible con cualquier vehículo de gasolina, incluyendo híbridos, sin necesidad de realizar modificaciones en el motor ni en las infraestructuras de repostaje. Lo más importante es su impacto ambiental: su uso reduce más de un 70% las emisiones netas de CO 2 respecto a la gasolina convencional.

La Gasolina Nexa 95 renovable ya está disponible en 20 estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid y Cataluña, y Repsol prevé ampliar esta red a 30 puntos antes de finalizar el año, incluyendo ciudades como Valencia, Zaragoza y Bilbao.

Este lanzamiento amplía la oferta de combustibles renovables de Repsol, que ya comercializa el Diesel Nexa 100% renovable. La compañía defiende que la viabilidad de estos combustibles líquidos en los motores de combustión (que representan el 97% del parque móvil español y europeo) hace «imprescindible» revisar el reglamento europeo que propone la prohibición del motor de combustión en 2035.

Según Repsol, oara alcanzar los objetivos climáticos marcados por España y Europa, resulta imprescindible reconocer la contribución de los combustibles 100% renovables, y por tanto «revisar el reglamento europeo sobre los estándares de emisiones de CO₂, que propone la prohibición del motor de combustión en 2035». Desde la energética explican que esta incertidumbre ha provocado un notable envejecimiento del parque automovilístico en España, con una edad media de 14,5 años y con 8,5 millones de vehículos (casi un tercio del parque móvil total) con más de 20 años.

Para el desarrollo de los combustibles renovables resulta fundamental según Repsol, establecer objetivos a largo plazo ‒como ya existen en los sectores de aviación y marítimo‒ y ofrecer una fiscalidad ventajosa, que otorgarían certeza a inversiones en nuevos motores más eficientes en el sector de la automoción.

Un proceso pionero

La producción de la Gasolina Nexa 95 origen 100% renovable se lleva a cabo en el complejo industrial de Tarragona mediante un proceso pionero que transforma estos residuos orgánicos en hidrocarburos que son idénticos a los fósiles.

Este logro tecnológico es el resultado de más de 20 años de investigación de Repsol, en colaboración con Honeywell. Para descarbonizar la movilidad, Repsol apuesta por un modelo que combine todas las soluciones que reduzcan las emisiones, como los combustibles renovables, la electrificación, el AutoGas y el hidrógeno renovable que la compañía está desarrollando.

La visión de la compañía es que todas las opciones energéticas, incluidos los combustibles convencionales combinados con motores ultraeficientes, deben tenerse en cuenta «para garantizar el suministro, cubrir las necesidades de cada cliente y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la forma más rápida y eficiente en coste posible».

Repsol ya dispone de la primera planta de la península ibérica que produce combustibles 100% renovables a gran escala en Cartagena, en concreto, combustible sostenible para aviación (SAF, por sus siglas en inglés) y diésel renovable. En 2026, sumará una segunda planta en su centro de Puertollano, con capacidad para producir unas 200.000 toneladas anuales de combustible 100% renovable destinado a la movilidad por carretera y marítima.