Escribiendo la historia teatral de nuestra región ESPERANZA CLARES Actriz, dramaturga, docente y directora de producción en Alquibla Teatro Sábado, 5 octubre 2019, 07:07

Haber sido invitada a participar en el homenaje al 50 aniversario de estos dos grandes festivales me produce gran placer y una especial emoción porque los siento parte de mi evolución profesional y de mi vida teatral.

He seguido fielmente su trayectoria, conocido a todos sus directores, compartido y respirado cambios en sus líneas de desarrollo y estéticas y disfrutado cada edición de estos dos grandes acontecimientos culturales de reconocimiento internacional nacidos en y desde nuestra Región.

He sido espectadora de sus programaciones y aprendido a serlo cada vez más y mejor; atrás, pero nunca olvidadas (yo también he cumplido ya muchos años) quedan las compañías que me dejaron huella: La Zaranda, La Fura, Dagoll Dagom, Comediants, La Cuadra, la Cubana, la 'Salomé' de la Espert…; muy cerca, los espectáculos de los últimos años que han seguido reavivando, emocionando, asombrando y divirtiendo a la espectadora ansiosa que llevo dentro: 'Nuestra Señora de las Nubes' de Arístides Vargas, 'Amour' de Marie de Jongh, 'La Ternura' de Sanzol, 'Lehman Trilogy' de Peris-Mencheta…

En ambos he tenido la satisfacción de formar parte de sus programaciones y de haberlos tenido como coproductores de muchos de los espectáculos de Alquibla Teatro demostrando, sin duda, su indiscutible compromiso con las Artes Escénicas de nuestra Región. En el caso del Festival de San Javier, dicho compromiso quedó además plasmado en un convenio, el cual tuve el honor de firmar durante mi período en la presidencia de Murciaaescena, que aún hoy sigue vigente. Y esto me lleva a agradecer a sus responsables políticos el haber permitido que se mantengan vivos por encima de toda adversidad económica.

Por ambos brindo ahora: por los amores que avivan, las vidas que nos regalan y las muertes que nos evitan.