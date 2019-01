Alex Salmond, acusado de múltiples delitos sexuales El exprimer ministro de Escocia, Alex Salmond. / Efe El gran líder del independentismo escocés afirma su total inocencia mientras se agrieta la relación con el Gobierno de Edimburgo IÑIGO GURRUCHAGA Corresponsal en Londres (Reino Unido) Jueves, 24 enero 2019, 19:27

El exministro principal de Escocia, Alex Salmond, fue arrestado en la noche del miércoles en una comisaría, a la que acudió con su abogado, y fue acusado este jueves en un tribunal de Edimburgo de cometer nueve delitos de agresión sexual, dos intentos de violación, dos de abusos deshonestos y uno de perturbar el orden público, tras una investigación iniciada en el seno de la administración pública y culminada por la Policía.

El líder independentista perdió su escaño en Westminster en las elecciones de 2017, tras una larga carrera como diputado en Londres y en Escocia, como ministro principal del Gobierno autonómico y como el principal artífice de la celebración del referéndum sobre la independencia en 2014. En la actualidad no ostenta ningún cargo público y abandonó el SNP en agosto. Tiene un programa en la cadena rusa de radio, Russia Today.

«Soy inocente de todo delito», afirmó Salmond en una breve comparecencia ante los periodistas que esperaban en el exterior del tribunal. «Rechazo absolutamente estas alegaciones y me defenderé. Tengo una gran fe en el sistema judicial de Escocia y es ahí donde exprondré mi caso. Me conocéis lo suficiente como para saber que me gustaría decir mucho más, pero tengo que aceptar las reglas de los tribunales».

Salmond, de 64 años, dimitió como ministro principal del Gobierno escocés tras la derrota en el referéndum sobre la independencia, en 2014, y traspasó el liderazgo del Gobierno y del Partido Nacional Escocés, SNP, a Nicola Sturgeon. Se negó a comentar un asunto que está ahora en los tribunales, y que «causa conmoción a mucha gente».

El origen es una denuncia por dos mujeres que llegó en enero de 2018 a la más alta funcionaria de la administración escocesa, Leslie Evans. Inició una investigación interna, en la que Salmond se quejó de seguir un procedimiento introducido con posterioridad a los hechos y de indefensión por negársele la evidencia o la presentación de testigos. Ofreció la resolución de las denuncias por la vía de la mediación o del arbitraje ante un juez.

Irregularidades

Se ha quejado de que la existencia de la denuncia fuese filtrada a la prensa, en agosto, poco después de que la jefe del funcionariado, Evans, le informase, de que iba a emitir una declaración pública y Salmond amenazase con lograr una prohibición judicial. Hace quince días, Salmond ganó una demanda judicial contra el Gobierno escocés por irregularidades en la investigación seguida por la administración pública y.

Uno de los incidentes, en 2013, habría ocurrido en la residencia oficia del jefe de Gobierno escocés, Bute House, en el centro de Edimburgo. Según medios escoceses, el político pidió disculpas por el «malentendido», que fueron aceptadas. Otro incidente habría ocurrido en el aeropuerto de la capital escocesa. Salmond fue informado en marzo de la investigación y en abril él lo desveló a Nicola Sturgeon. Ambos habrían mantenido tres conversaciones, ahora analizadas por un comité de ética del Parlamento.

Salmond contrajo matrimonio en 1983 con Moira McGlashan, 17 años mayor que él, que ocupaba una posición de mayor rango en el mismo departamento de la administración en Escocia, antes de la recreación del Parlamento de Edimburgo tras un referéndum en 1998. No tienen hijos. Su residencia familiar está en un pequeño pueblo del nordeste de Escocia.