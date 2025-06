Israel intercepta el barco de ayuda para Gaza en el que viajaba Greta Thunberg

El sueño de la Flotilla de la Libertad de llegar a Gaza ha terminado. El ejército de Israel ha asaltado el barco 'Madleen' cuando se ... encontraba a unos 200 kilómetros de distancia de la costa gazatí y ha detenido a los activistas y periodistas, entre ellos la joven sueca Greta Thunberg. «Hemos perdido el contacto con el Madleen. El ejército de Israel ha abordado el barco», fue el último mensaje de los organizadores de la Flotilla, que poco antes habían difundido imágenes de los doce integrantes de la misión, sentados con sus chalecos salvavidas y las manos en alto a la espera de los militares, sin ofrecer ningún tipo de resistencia. A diferencia del asalto del barco turco Mavi Marmara en 2010, cuando Israel mató a 9 activistas, esta vez no hubo que lamentar víctimas mortales ni heridos.

«Israel no tiene autoridad legal para detener a los voluntarios internacionales a bordo del Madleen», declaró Huwaida Arraf, abogada de derechos humanos y organizadora de la Flotilla. «Esta situación viola flagrantemente el derecho internacional y desafía las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia que exigen el libre acceso humanitario a Gaza. Estos voluntarios no están sujetos a la jurisdicción israelí y no pueden ser criminalizados por entregar ayuda humanitaria o desafiar un bloqueo ilegal; su detención es arbitraria, ilegal y debe cesar de inmediato», añadió Arraf, aunque sus palabras no llegaron a las costas de Israel.

Los soldados obligaron a lanzar todas las cámaras y teléfonos al mar y ahora es Israel quien se encarga de distribuir imágenes y vídeos, en uno de ellos muestran a los militares entregando agua y bocadillos a los detenidos. Los militares llevan a los activistas y periodistas internacionales hasta el puerto de Ashdod. El ministro de defensa, Israel Katz, declaró que el «show mediático ha terminado», que allí les mostrarán «un vídeo con las atrocidades de Hamás del 7 de octubre» y después serán deportados. Katz adelantó que la ayuda que portaban para Gaza, «menos de lo que entra en un camión», será enviada a la Franja, sin aportar más detalles.

En palabras del ministro, «es apropiado que la antisemita Greta y sus compañeros partidarios de Hamás vean exactamente quién es la organización terrorista Hamas a la que vinieron a apoyar y para quién trabajan, qué atrocidades cometieron contra las mujeres, los ancianos y los niños, y contra quién está luchando Israel para defenderse».

Ampliar Un soldado israelí da agua a los miembros del barco de ayuda humanitaria. REUTERS

El velero zarpó de Italia el 1 de junio con el objetivo de entregar ayuda a Gaza. Todos sus miembros se encontraban completamente desarmados y entre ellos se encontraba el español Sergio Toribio junto a Thunberg, la eurodiputada francesa Rima Hassan y otras ocho personas. Fue este domingo cuando Israel dio orden a su ejército de «actuar» para que la nave no atracase en la franja. En ese momento, se encontraban a 160 millas náuticas (unos 300 kilómetros) de su destino.

A través de un mensaje en Telegram, horas después la FFC confirmaba que se había perdido la comunicación con el barco y señaló que la tripulación fue «secuestrada por las fuerzas israelíes». «Si ves este video, hemos sido interceptados y secuestrados en aguas internacionales», indicó Thunberg en un video pregrabado. Según el comunicado de la ONG, las fuerzas armadas israelíes interceptaron al 'Madleen' a las tres de la madrugada hora española.

Bloqueo humanitario

Los civiles se dirigían a un centro de distribución de ayuda al oeste de Rafah, en el sur de Gaza, gestionado por la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF). La Flotilla fue uno de los temas principales en los informativos de Israel y fuentes oficiales declararon al Canal 12 que «si se permite que una misión activista de alto perfil navegue a Gaza, una oleada de flotillas llegará para desafiar el bloqueo. Si el buque no regresa, será abordado por comandos de la Armada y llevado al puerto de Ashdod». Israel mantiene el bloqueo total de Gaza por tierra, mar y aire con el objetivo, según las autoridades, de que Hamás no pueda recibir ayuda desde ninguna parte.