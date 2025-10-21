La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nicolás Sarkozy y Carla Bruni, a la salida de su domicilio. Reuters

Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Acompañado por su mujer, Carla Bruni, ha sido aclamado a las puertas de su casa en París por decenas de simpatizantes que le han aplaudido y cantado 'La Marsellesa'

M. Pérez

Martes, 21 de octubre 2025, 09:38

Comenta

Nicolas Sarkozy ha ingresado este martes en la prision de La Santé, en París, donde permanecerá recluido después de ser condenado por la denominada 'trama ... libia', la aparente financiación de su campaña presidencial de 2007 por el régimen de Muamar Gadaffi. En su camino a la cárcel, al expresidente galo le acompaña su mujer, Carla Bruni. Inmediatamente después de ingresar en la cárcel, con una condena impuesta de cinco años, sus abogados iniciarán el recurso para pedir su salida provisional. Sarkozy ha recurrido la sentencia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  3. 3 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  4. 4

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas
  5. 5

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  6. 6 Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?
  7. 7 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  8. 8 Una caída mundial en los servidores de Amazon provoca fallos en multitud de aplicaciones
  9. 9

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  10. 10

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña

Sarkozy ingresa en la prisión de La Santé por la financiación irregular de su campaña