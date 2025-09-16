La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La ministra francesa de Cultura, la conservadora Rachida Dati, en una imagen oficial. Gobierno de Francia

La Fiscalía francesa investiga a la ministra de Cultura por no haber declarado joyas valoradas en 400.000 euros

La conservadora Rachida Dati se ha visto salpicada por esta investigación menos de dos meses después de su enjuiciamiento por presuntos cobros ilegales

Enric Bonet

Enric Bonet

Martes, 16 de septiembre 2025, 21:48

La ministra de Cultura francesa, Rachida Dati, se ha visto salpicada por otra investigación judicial. La Fiscalía de París investiga a esta dirigente conservadora, de ... 59 años, por presuntamente no haber declarado joyas valoradas en más de 400.000 euros. El Ministerio Público ha informado este martes de esta decisión que complica las ambiciones de la polémica y mediática Dati, que aspira a convertirse en la próxima alcaldesa de París en las elecciones municipales de marzo del año que viene.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tragedia en Calpe: un coche aparcado se desliza sin control, mata a un bebé de 20 días y deja a su madre gravemente herida
  2. 2 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  3. 3 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  4. 4 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  5. 5

    Hijos de un bombero de Murcia jubilado denuncian que falleció por el retraso de la ambulancia: «Lo dejaron morir en la carretera»
  6. 6

    El acusado del atropello mortal de Lorca duplicó el límite de alcohol: «Salí a la calle y pensé vaya velocidad lleva ese coche»
  7. 7 Castejón renuncia a su acta de concejala en el Ayuntamiento de Cartagena y a liderar el partido
  8. 8 Tres heridos, uno de ellos de gravedad, al chocar cuatro turismos y una moto en Murcia
  9. 9 Muere Robert Redford a los 89 años
  10. 10

    Una treintena de municipios de la Región de Murcia facilitarán suelo para edificar 1.820 viviendas asequibles

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Fiscalía francesa investiga a la ministra de Cultura por no haber declarado joyas valoradas en 400.000 euros

La Fiscalía francesa investiga a la ministra de Cultura por no haber declarado joyas valoradas en 400.000 euros