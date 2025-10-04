La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy

El juez alaba la valentía de las mujeres que han declarado contra él durante el juicio

Mercedes Gallego

Mercedes Gallego

Nueva York

Sábado, 4 de octubre 2025, 01:00

Comenta

Puff Daddy, el rapero más influyente del hip hop de los años 90, seguirá en la cárcel tres años más. Esa ha sido la sentencia ... del juez Arun Subramanian, que le ha condenado a cuatro años de prisión por los delitos de transportar a mujeres para prostituirlas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una distracción pudo provocar el accidente que se cobró la vida de Amalia en el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  2. 2 Alarma en las pedanías del oeste de Murcia por el incendio de un autobús en la rotonda de la UCAM
  3. 3

    Tirarán los 39 locales en ruinas de la antigua galería comercial de La Manga
  4. 4 Dos detenidos por un tiroteo en una discoteca de Alcantarilla
  5. 5

    La huelga nacional de médicos vuelve a paralizar consultas y pruebas en la Región de Murcia
  6. 6

    El contenedor marrón inicia su implantación en Murcia en los barrios de La Flota, Vistalegre y el Infante
  7. 7 Pablo González, de Cabaña Buenavista de Murcia, entra en la lista de los mejores chefs del mundo
  8. 8

    Los investigadores europeos minimizan la culpa de las renovables y apuntan a la sobretensión como causa del apagón
  9. 9

    Hamás acepta liberar a todos los rehenes y Trump pide a Israel que pare los bombardeos
  10. 10 Cinco kilómetros de retenciones en la A-30 a su paso por Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy

Condenado a más de 4 años de prisión el rapero Puff Daddy