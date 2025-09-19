Skomovil impulsa el ciclismo murciano con la Federación y la Escalada a la Cresta del Gallo

EFQ Viernes, 19 de septiembre 2025, 22:07 Compartir

El pasado fin de semana, se celebró en Murcia la carrera ciclista Escalada a la Cresta del Gallo y entre los protagonistas de la jornada destacó Skomovil, concesionario oficial Škoda en la Región de Murcia, que, a través de su colaboración, volvió a mostrar su fuerte vinculación con el deporte y, en especial, con el ciclismo.

Como patrocinador oficial de la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia, el concesionario cedió dos vehículos para la organización del evento, en el que participaron unos 400 ciclistas. El primero fue el nuevo Kodiaq híbrido enchufable, un SUV que combina eficiencia, espacio y tecnología avanzada, que actuó como coche reloj de la carrera. Junto a él, un Octavia microhíbrido enchufable, modelo de referencia por su versatilidad y bajo consumo, acompañó al equipo organizador durante toda la competición.

La participación de Skomovil en esta cita es una muestra más de la estrecha relación que une a la marca con el mundo del ciclismo, disciplina en la que lleva años volcada a nivel internacional, y que en la Región de Murcia encuentra un aliado de referencia en este concesionario.

Una apuesta de futuro

Además de su implicación en las competiciones, Skomovil colabora con la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia como socio de movilidad.

En el marco de esta colaboración, el concesionario hizo entrega recientemente del modelo Octavia Combi 2.0 TDI, pensado para ofrecer la máxima capacidad de carga y eficiencia, que servirá para facilitar la movilidad de la Federación en su día a día.

