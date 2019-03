«No eres más tonto porque no te entrenas»: críticas a Alejandro Sanz por la foto que ha subido reivindicando el Día de la Mujer Más de 360 personas han respondido ya a su polémico tweet LA VERDAD Viernes, 8 marzo 2019, 13:38

Alejandro Sanz también ha querido pronunciarse durante esta jornada de reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres. Hoy, Día de la Mujer, son numerosos los rostros conocidos que utilizan las redes sociales como altavoz y lanzan mensajes de apoyo a la lucha que hoy ha llevado a hacer huelga a las mujeres de nuestro país. Ha sido el caso del cantante, que se ha sumado de un particular modo a la causa.

«Hoy en el Día de la Mujer debemos ponernos en su piel. Sólo así podremos entender porque merecen su día todos los días», ha dicho el madrileño en su cuenta de Twitter. Fallos ortográficos aparte («porque» en lugar de «por qué»), el mensaje no ha sentado muy bien a muchos usuarios que no han tardado en criticar a uno de los artistas más internacionales de España. El quid de la cuestión está en la foto que acompaña al texto. En la imagen, Sanz aparece con un ojo maquillado.

El polémico tweet, que acumula más de 750 retweets y más de 2.500 me gusta, ha generado más de 360 comentarios. «Y para eso te pintas los ojos? No eres más tonto porque no te entrenas. Tus asesores son peores que tu canción nueva de mierda», «Alguien puede decirle a este tío que maquillarse no es cosa de mujeres y que pintándose los ojos no se está poniendo en la piel de ninguna ?» y «Te has lucido majo» han sentenciado algunos usuarios.