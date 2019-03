Sobran los motivos

Los titulares de un futuro «en igualdad»

La Plataforma Colombine de Mujeres Periodistas Feministas de la Región organizó ayer la actividad 'Escribe el futuro; titulares en igualdad', en la que los estudiantes de la Universidad de Murcia pudieron escribir los «titulares que nos gustaría ver en un futuro en igualdad». En un gran mural instalado en el campus de la Merced, los alumnos fueron escribiendo esos titulares de prensa que les gustaría ver en un futuro (no muy lejano). Por ejemplo, que 'Aumenta la natalidad a índices excelentes: las mujeres no tienen temor a ser mamás'; que 'Toma posesión la primera rectora de la UMU'; o que 'Cierra el año sin casos de violencia de género'. El mural seguirá 'recibiendo' titulares a partir de las once de la mañana de hoy.