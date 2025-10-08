La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Luis Martínez de Irujo. EFE

Paige Harris, la nueva incorporación en la familia Alba

La joven británica, pareja de Luis Martínez de Irujo, disfrutó de la boda de los duques de Arjona como una más

Joaquina Dueñas

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:39

La boda de Cayetano Martínez de Irujo y Bárbara Mirjan supuso, además de la celebración de amor de la pareja, la presentación en sociedad de Paige Harris, novia de Luis Martínez de Irujo, hijo del duque de Arjona. La joven aparece posando con la familia en algunas de las fotografías del enlace publicadas por la revista ¡Hola!, cedidas por los novios. También se la ve disfrutando de un romántico baile con su pareja.

Ha sido precisamente esta publicación la que ha revelado que se trata de una joven británica nacida de Bournemouth, ciudad de la costa sur de Gran Bretaña, que ejerce como experta financiera en J.P. Morgan, la misma consultora en la que trabaja Luis Martínez de Irujo desde junio de 2022.

Por lo demás, son pocos los detalles que han trascendido. Se desconoce cuándo comenzó su romance y si la familia Alba ya conocía a Page con anterioridad al enlace. Lo que sí es seguro es que pudo disfrutar de la boda de los duques de Arjona plenamente integrada con las invitadas más jóvenes, como Tana Rivera, hija de Eugenia Martínez de Irujo, o la propia Amina, la otra hija de Cayetano y melliza de Luis, que ejerció de madrina de su padre.

Entre las anécdotas que completaron el gran día, el divertido baile cruzado que protagonizaron Cayetano y su hija junto a Bárbara y Luis o el original regalo de Eugenia a los novios: una moto de época con sidecar con la inscripción 'Arjona Dukes'.

