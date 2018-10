Jorge Javier Vázquez, amenazado: «Siento miedo de caminar solo por la calle» El presentador del magazine más visto de Telecinco ha recibido amenazas LA VERDAD Miércoles, 24 octubre 2018, 12:33

Jorge Javier Vázquez ha confesado en su blog de la revista 'Lecturas' que ha recibido amenazas en su cuenta de Instagram. El conocido presentador de Mediaset asegura que tiene miedo de «caminar solo por la calle a ciertas horas».

«El martes te estoy esperando en la puerta de Telecinco. Hijo de puta. Maricona», «Oye bujarra, eres un ser asqueroso tragasable que no respeta la opinión de los demás. Ojalá te violen por todos los agujero posibles y te echen sal en el culo», son algunos de los mensajes que ha recibido.

Según Vázquez, esto ocurre después de que opinara sobre la polémica de la palabra «mariconez» de una canción de Mecano dentro del concurso 'Operación Triunfo'.

«Me parece una chorrada. Es como cuando te dicen 'maricón', pues hay veces que te hace gracia y otras no porque te lo dicen para insultar », declaró el presentador. Asegura que, después de sus declaraciones, le han dicho que se manifestaba así «por ser un gay rico y con poder».

«Jamás me erigí en representante de gays. Siempre hablé, hablo y hablaré como Jorge Javier Vázquez, no como gay honorario», ha aclarado indignado Jorge Javier. El presentador ha recordado en su blog que fue «el marica de la familia en una época en la que la preparación de los padres para tener a un hijo homosexual era más bien escasa. Luego fue el marica del barrio, el marica de mi clase, el marica de la universidad, el marica de la tele y el maricón del Tomate cuando salí en Zero, hará como unos quince años».