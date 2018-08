La difícil decisión de Terelu Campos tras sufrir un segundo cáncer La presentadora de televisión se someterá a una doble mastectomía LA VERDAD Miércoles, 1 agosto 2018, 13:28

Terelu Campos se encuentra en uno de los momentos más difíciles de su vida. Tras sufrir un primer cáncer de mama en el año 2012, la presentadora de televisión lanzaba un comunicado a la prensa en el que confesaba que habían vuelto a diagnosticarle un tumor en la mama izquierda. Así, tras someterse a una intervención para extraer el carcinoma maligno, la hija mayor de María Teresa Campos habría tomado una de las decisiones más duras de su vida.

Exclusiva en ¡HOLA!, Terelu Campos desvela su diagnóstico y la decisión más difícil de su vida. https://t.co/F1GyJooC0Bpic.twitter.com/jqfX42xAM5 — Revista ¡HOLA! (@hola) 1 de agosto de 2018

«Estoy decidida a hacerme una doble mastectomía», explicaba Terelu durante una entrevista en exclusiva para la revista '¡Hola!', donde además explica las diferentes opciones que ha barajado para tratar esta terrible enfermedad: «Sé que es una decisión difícil, pero está muy meditada porque creo que es lo mejor para mí y para mi futuro. No es que me haya levantado una mañana y haya dicho 'voy a hacerme esto'», apunta la colaboradora, que además añade: «La otra, en vez de quitarme los pechos, serían 25 o 30 sesiones de radioterapia y cinco años de tratamiento hormonal con pastillas, pero ¿quién me asegura a mí que después no me vuelva a aparecer otro tumor? Necesito ya un poco de paz».

Además, una de las grandes preocupaciones de Terelu Campos era cómo se tomaría esta decisión su madre, quien ha respondido positivamente y le ha puesto como ejemplo a seguir a Angelina Jolie, que también pasó por el quirófano para someterse a una doble mastectomía ante el riesgo de padecer cáncer de mama.

Finalmente, el mayor miedo de Terelu Campos son los resultados que puedan salir en el estudio genético al que se someterá próximamente, en cual dictará si esta enfermedad podría ser diagnosticada también en un futuro a su hija Alejandra: «Que todo lo malo que tenga que pasar me pase solo a mí».