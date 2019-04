«A Abascal hay que escucharle y luego opinar» «Vivo al día, sin preocuparme del mañana», asegura Bertín Osborne. / josé Ramón Ladra Bertín Osborne lleva esta noche a su programa televisivo a los candidatos del PP, Cs y Vox LUIS GÓMEZ Viernes, 5 abril 2019, 12:05

A sus 64 años, Bertín Osborne asegura que vive su mejor momento profesional y que no tiene claro a quién votará el próximo día 28. De momento, esta noche lleva a su programa televisivo a los candidatos del PP, Cs y Vox, mientras continúa promocionando su último éxito, 'Yo debí enamorarme de tu madre'.

-Ni en su casa ni en la mía. ¿Hacemos la entrevista por teléfono?

-No queda otra, voy en el coche.

-¿Tampoco picoteamos nada?

-Pues es una pena, porque estoy desmayado de hambre.

-¿Es muy comedor?

-Ja, ja. Tengo mis días, como decía Cantinflas, pero he cambiado mis hábitos. Antes era carnívoro total y ahora digamos que soy un 60% más de pescado y verduras que de carne.

-Tiene vendidas casi todas las localidades del concierto que da hoy en Bilbao.

-Ando un poco malacostumbrado. La verdad es que nos va muy bien en todos los sitios.

-¿Se imaginaba cuando cantaba 'Yo soy un vagabundo' que iba a ser una estrella tan longeva?

-Si quiere que le diga la verdad, no. Vivo al día, sin preocuparme de qué voy hacer mañana. Sí que me ha hecho mucho bien la televisión.

-Es un monstruo televisivo.

-Ja, ja. Sí, el de las galletas. A mi programa todo el mundo viene a tomarse una copita y a charlar. No son entrevistas, sino conversaciones. Saco muchísima información que no quiero ni sacar. A lo mejor es que el vino les afloja.

-Lleva a 'Mi casa es la tuya' al tridente Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, candidatos de PP, Ciudadanos y Vox.

-Me hubiera hecho mucha ilusión que hubiese sido un quinteto.

-¿No se ha atrevido con la dupla Pedro Sánchez y Pablo Iglesias?

-Yo he invitado a todos. Por los motivos que sean, estos dos no han querido o no han podido venir.

«Trabajo como un animal desde los 18 años, pero para algunos siempre seré un Osborne. Me da igual»

-¿Por qué cree que ha sido?

-No tengo ni idea. Hago un programa amable y no voy a meter el dedo en el ojo a nadie. Yo les humanizo. Pedro Sánchez, el presidente, ya estuvo en mi programa y la gente conoció un montón de cosas suyas.

-De los tres que irán esta noche, ¿quién le pone más políticamente?

-Joder, pues fíjate que se lo he dicho a ellos.

-¿Qué les dijo?

-Que aún no sé a quién demonios voy a votar. Soy de los indecisos. Son unas personas estupendas, encantadoras, educadas... Hemos hecho el ganso un rato, hemos cocinado...

-¿Qué comieron?

-Cada uno trajo una barbaridad, así que al final he estado una semana comiéndome todos los restos.

-¿Votaría a Abascal?

-A Abascal hay que escucharle. En los últimos meses se han dicho unas cosas y se han intentado interpretar otras. Él cree que se le ha tergiversado mucho de lo que ha dicho .

-Ya.

-Hay que escucharle y luego opinar. Yo soy susceptible de votar a cualquier partido que defienda nuestros valores, principios y tradiciones. Ahí coinciden varios partidos.

-De izquierdas usted no parece.

-No tendría ningún problema en votar al PSOE si me dijeran o demostraran que quieren mantener nuestro estilo de vida, que ha sido el de nuestros padres y abuelos. Yo lo que no quiero son rupturas.

-¿Apoyaría también a Podemos?

-Están en las antípodas de lo que opino y, además, lo de Venezuela es un tema sangrante que me toca muy de cerca y me afecta profundamente.

-¿Le molesta que se refieran a usted como 'La Vox'?

-Vamos a ver, eso me ha hecho hasta gracia, porque, la verdad, tenía ingenio. Ja, ja. Pero eso es fácil. 'Osborne, de familia de vinos de toda la vida'... ¡Se presumen tantas cosas que yo ya me río! Me da igual.

-¿Tiene la impresión de que no se le tolera el éxito?

-Los demás me importan tres narices. Disfruto con lo que hago.

-¿Dice y hace lo que quiere?

-Siempre o casi siempre.

-¿Así que si le llaman señorito...?

-Ya ves tú. Trabajo como un animal desde que tenía 18 o 19 años, igual que lo hizo mi padre y mi abuelo. Nunca nos han regalado nada.

-'Yo debí enamorarme de tu madre'. ¿Por qué ahora este título?

-La escribió José Alfredo Jiménez. Dedicó esta canción a su mujer antes de morir y me pareció preciosa.

-¿Bertín solo tiene ojos para la suya, Fabiola?

-Yo soy una persona muy casta y muy decente. Ja, ja.