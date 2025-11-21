Las cinco pizzerías de la Región de Murcia que compiten por ser la mejor de España El público puede votar por su favorita hasta el 23 de noviembre

La Región de Murcia vuelve a colarse por méritos propios en un certamen gastronómico de ámbito nacional. La presencia de la Comunidad en campeonatos de renombre refleja el alto nivel que se cocina en sus municipios. En esta ocasión, cinco locales lucharán por alzarse con el título a Mejor Pizza de España. No es la primera vez que un establecimiento regional destaca en esta cita: en 2024 ya participaron tres pizzerías.

El campeonato cuenta con 145 participantes repartidos por todo el país. Hasta el 23 de noviembre, los usuarios pueden votar por su candidato favorito a través de la página web oficial. Para emitir el voto, los clientes deben introducir el código facilitado por el establecimiento donde hayan probado la pizza. A continuación, deben valorar la masa, los ingredientes y la calidad general. Además, se puede añadir un comentario anónimo que será remitido al local al finalizar el certamen.

El resultado final será calculado mediante la puntuación del público y de los jueces. Quienes participen en la votación entrarán en el sorteo de un Apple Watch, siempre que sigan a las cuentas oficiales del concurso en Facebook e Instagram. Las propuestas para conquistar a los consumidores y jueces son de lo más variadas. Hay recetas que apuestan por lo tradicional y otras que incluyen combinaciones que rozan lo inimaginable. Estas son las candidatas de la Región de Murcia:

Mondo Napoli (Alcantarilla)

Su elaboración se llama 'La Mamma Carbonara'. Está inspirada en la auténtica pasta carbonara pero con matices de cocina vanguardista. Tiene una base 'bianca' de mozzarella fior di latte DOP, crema de Pecorino Romano DOP, bits de guanciale crujiente, oro líquido y yema de huevo hilada. Su precio es de 14,90 euros.

Toxo Pizzería (Las Torres de Cotillas)

Se presenta con 'Roxa'. La describen como «una pizza muy visual y con contrastes de sabores». Esta receta está compuesta por una masa fresca fermentada mínimo 48h, una crema rosa que hacen de base con gorgonzola, aceitunas negras, bacon, guanciale y unos trocitos de crujiente de parmesano. Por último, señalan que le ponen melocotón en su jugo, unos toques de salsa trufada, hojas de albahaca fresca y un toque de orégano. El precio es de 13,40 euros.

Infraganti Pizza Bar (Murcia)

Su propuesta se llama 'La Guasa' y aseguran que surgió «casi por casualidad». La historia de esta receta se remonta a un viaje a Cádiz, donde Raquel hizo una parada improvisada en un bar. Allí conoció a Álvaro, proveedor de productos locales como el mítico queso Payoyo. De aquella charla surgió la chispa y crearon una combinación «atrevida, con base divertida y llena de identidad». En concreto, la receta lleva stracciatella de burrata, vaca rubia gallega vieja madurada y queso Payoyo de cabra y oveja de la sierra de Cádiz. El precio es de 22,5 euros.

La Pizana (Lorquí)

Su pizza se llama 'Broco' y celebra el encuentro entre lo vegetal, lo fermentado y lo curado. Una propuesta que parte del producto local y de temporada para rendir homenaje a la huerta murciana. La descripción de su elaboración señala que como base vegetal, tiene brócoli asado al horno que contrasta con la cebolla caramelizada, el queso cheddar, el queso de cabra y unos tomates cherry asados que estallan en el paladar.

El corazón umami lo pone un pesto artesanal de ajo negro y almendras. Finalmente, se corona con un velo de tocino curado de chato murciano. El precio es de 13,50 euros.

El Rubio Pizzeria & Smashburger (Alcantarilla)

Se presenta con 'Flor de Invierno', un nombre que viene porque la alcachofa solo se da en esta estación. Sus ingredientes son: harina de trigo de fuerza, levadura fresca, agua, sal, AOVE, tomate natural triturado, mozzarella 100% Napoli, champiñones frescos, alcachofas enteras en AOVE, jamón ibérico y aceite de trufa. El precio es de 14,90 euros.