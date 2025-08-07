The Burger Week finaliza su gira de verano en Torre de la Horadada: estas son las fechas y los 'food trucks' participantes Desde la organización destacan que se trata de un evento apto para todos los públicos, con espectáculos en directo, sesiones de DJ, conciertos, monólogos y actividades infantiles

Ana de Dios Jueves, 7 de agosto 2025, 19:08 Comenta Compartir

Las hamburguesas se han convertido en uno de los grandes atractivos gastronómicos de los últimos años. Tanto es así que los eventos dedicados a este producto han experimentado un auténtico 'boom' en distintos puntos del país. Uno de los ejemplos más destacados de este fenómeno es The Burger Week, un festival culinario que se celebró por primera vez en 2024 en Alcantarilla y que, desde entonces, recorre diferentes municipios de la Región de Murcia con una oferta que reúne a establecimientos hosteleros locales.

Durante sus anteriores ediciones, The Burger Week ha pasado por varias localidades de la Comunidad. A finales de mayo, sus food trucks se instalaron en el recinto de fiestas REMO, en Molina de Segura, para después continuar en Puerto de Mazarrón y San Pedro del Pinatar durante el mes de julio. Ahora, el evento se traslada a una nueva ubicación para finalizar su gira de verano, y por primera vez fuera de la Región: Torre de la Horadada, donde ya se ha instalado para celebrar una edición especial durante el mes de agosto.

Cuándo y dónde disfrutar de The Burger Week

El evento permanecerá en esta localidad hasta el próximo 12 de agosto, en la parte trasera de la Plaza Nueva, con un horario de apertura de 20:00 a 01:00 horas. La entrada es libre y gratuita, y se permite también el acceso con mascotas.

Desde la organización destacan que se trata de un evento apto para todos los públicos. No solo por su amplia y variada oferta gastronómica, sino también por su programación paralela que incluye espectáculos en directo, sesiones de DJ, conciertos, monólogos y actividades infantiles. Para los más pequeños, se ha habilitado una zona especial con hinchables y juegos organizados por monitores cualificados.

En esta edición, según informan en su página web, participan nueve establecimientos que competirán por ofrecer la mejor hamburguesa del evento. En concreto, se trata de: El Castillo Encantado, 90s Burger Club, Cívico, Foodbab, Jangueo, Vulcano Grill, Vacania Burger, El Rubio y Revuelo. Todos ellos presentarán sus propuestas más originales e innovadoras, que podrán ser degustadas por el público durante toda la duración del festival.

Como en ediciones anteriores, los asistentes tendrán la oportunidad de votar por su hamburguesa favorita a través de la página web oficial de The Burger Week, donde se recogerán las valoraciones del público para elegir a la propuesta ganadora de esta edición.

Además, la organización ha puesto en marcha un sorteo en redes sociales de 10 cenas dobles. Para optar a uno de los premios, los usuarios deben seguir la cuenta oficial del evento, dar 'me gusta' al post del sorteo, mencionar a un amigo (cuantas más menciones, más posibilidades de ganar) y compartir la publicación en sus historias. En el caso de tener el perfil privado, se deberá enviar una captura de pantalla para validar la participación. El sorteo estará activo hasta el próximo 9 de agosto, y los diez ganadores serán anunciados en los días posteriores.

Desde la organización también han querido lanzar un mensaje de precaución ante posibles fraudes en redes sociales. Advierten que los ganadores solo serán contactados a través de la cuenta oficial, y que en ningún caso se solicitarán datos bancarios ni información personal sensible. Si alguien recibe mensajes desde perfiles no verificados, se recomienda ignorarlos.