Mula se entrega al imperio 'burger'

Pachi Larrosa

Sábado, 30 de agosto 2025, 18:47

El mundo de la hamburguesa gourmet desembarcará en Mula del 11 al 13 de septiembre con la celebración de la primera edición de The Burger Fest, un evento que convertirá al Parque Cristóbal Gabarrón en el epicentro de la gastronomía urbana y el ocio en la Región de Murcia.

Se trata de un evento que recorre pueblos y ciudades españolas con una propuesta de ocio y gastronómica basada en el famoso bocado popularizado por la cultura USA de la comida informal. Durante tres días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de seis food trucks con hamburguesas gourmet —incluyendo opciones veganas y sin gluten—, una amplia oferta de entrantes, postres y helados, además de música en directo, DJs, barras y cachimbas, que harán de cada noche una experiencia única. El recinto abrirá sus puertas a partir de las 19:30 horas y permanecerá activo hasta las 03:00 horas.

La concejala de Comercio y Festejos, Alicia Zapata, ha señalado que «The Burger Fest llega para ofrecer a Mula una propuesta diferente y completa, que une gastronomía, música y el mejor ambiente. Invitamos a todos los muleños y muleñas, así como a quienes nos visiten, a no perderse esta cita que queremos consolidar como un referente anual en nuestra Región».

