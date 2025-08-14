La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Bartolomé Abellán y Ana Belén Simón, enólogos de la bodega. JUAN GIL

Juan Gil Etiqueta Amarilla, mejor tinto joven para la Guía Gourmet 2026

La entrega de premios se celebrará en el transcurso del próximo 39 Salón Gourmets, en el mes de abril

Rocío Cruz Gómez

Jueves, 14 de agosto 2025, 20:55

Juan Gil Etiqueta Amarilla ha sido elegido Mejor Vino Tinto Joven de España de la Guía Gourmet 2026. Los premios de esta guía de vinos top son adjudicados a partir de los votos remitidos por los usuarios y lectores de la propia publicación, realizados a través de cuestionarios en su web. La entrega de premios se celebrará en el transcurso del próximo 39 Salón Gourmets, en el mes de abril del próximo año en Madrid.

«Tras tres largos años de sequía y condiciones extremas, en la vendimia de 2024, el viñedo de Monastrell se comportó de una forma excepcional, mostró una gran capacidad de adaptación al clima y de resiliencia. La vendimia fue escasa en cantidad, pero el vino resultante cuenta con una frescura y frutosidad realmente sorprendentes», subraya Bartolomé Abellán, enólogo de Bodegas Juan Gil. También define este vino como «fresco, aromático y muy bien estructurado».

Destaca la bodega que el vino en su añada 2024 «se suma al resto de los Juan Gil en el nuevo diseño de etiqueta, donde el protagonismo lo tiene el viñedo del que proceden, sustentado por una línea horizontal que representa el suelo, bajo la que se detalla la variedad autóctona, la Monastrell y sellado por una tipografía».

