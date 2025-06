Come gratis en un conocido restaurante de Murcia: no pagas si al tirar un dado sale un seis Los comensales tienen una tirada para probar suerte

María Ramírez Viernes, 27 de junio 2025, 19:12 Comenta Compartir

La oferta gastronómica de Murcia crece a pasos agigantados. La variedad de locales del callejero cuenta con sabores de numerosas culturas: española, asiática, mexicana, argentina… Estos fogones permiten viajar a otros países sin salir del municipio, que no deja de aumentar sus propuestas culinarias.

Una opción que nunca falla es la cocina de autor, un estilo que refleja la personalidad y creatividad del chef a través de platos originales e innovadores. Este tipo de restaurantes permiten degustar recetas que no se encuentran en otros lugares, por lo que ofrecen una auténtica experiencia. Se trata de una tendencia que está en auge y que conquista a aquellos que buscan huir de lo convencional. La capital de la Región de Murcia cuenta con numerosos establecimientos que optan por este enfoque, como Cátame Despacito, que ha incluido una opción para degustar su menú totalmente gratis.

Gana a un juego y come gratis

Este local, ubicado en la calle Entrejardines, ha ideado una fórmula para atraer a sus clientes de una manera divertida y diferente: ofrece la posibilidad de degustar su menú completamente gratis si el comensal gana a un juego de azar. Se trata de una propuesta sencilla, pero ingeniosa, que añade un componente lúdico y que convierte la visita en algo mucho más que una simple comida. Después de disfrutar de los platos, el restaurante entrega a la mesa unos dados para que prueben suerte.

La mecánica es muy simple: hay que lanzar un dado una sola vez y si al caer aparece el número seis, esa persona no tiene que pagar. Todos los clientes de la mesa pueden participar. Eso sí, la promoción tiene una serie de condiciones. En caso de ganar, el comensal únicamente queda exento de pagar los platos que haya consumido del menú; la bebida no está incluida en la oferta y deberá abonarla. Además, esta campaña no está disponible los sábados al mediodía. Sin duda, una iniciativa que añade un toque de emoción a la experiencia y que permite mantener la expectación hasta el último momento.

