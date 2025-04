Los huertanos desafían a la lluvia con un desfile del Bando que no faltará a la cita

Pedro Navarro Martes, 22 de abril 2025, 00:12 Comenta Compartir

Los huertanos contra la lluvia. Lo que podría parecer el título de una película con aspiraciones a 'taquillazo', no es otra cosa que la situación con la que la Federación de Peñas se encontrará hoy de cara a la celebración del desfile del Bando de la Huerta. Apuntan las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a una tarde con riesgo de chubascos tormentosos, especialmente a partir de la hora de salida del cortejo. Se plantea, así, una jornada similar, en lo que al tiempo se refiere, a la del pasado domingo, cuando el cielo respetó la apertura de las barracas.

Difícil será, en esta ocasión, que las precipitaciones no acaben mojando, en mayor o menor medida, a la comitiva huertana. «Esperemos que no nos fastidie mucho, pero, en principio, no barajamos otra posibilidad que la de desfilar; ya tiene que caer la 'mundial' para que el Bando no recorra las calles», indica Juan José Gallego Zaragoza, director de un desfile huertano que llegará potenciado en relación a lo visto el año pasado en cuanto al número de escenas y contenidos, que superarán ampliamente el medio centenar.

Más de 2.000 personas participarán en una comitiva que presentará, entre sus grandes novedades, una muestra de maquinaria, útiles y aperos tradicionales utilizados por los huertanos en la labranza, siembra y recogida de los cultivos. Así, por un lado, se estrenarán una antigua segadora y una empaquetadora, que funcionaban tiradas ambas por mulas y que se sumarán a las dos trilladoras que ya han desfilado en alguna que otra ocasión. Asimismo, se incorporará al desfile una carroza con un semillero o almajara.

La muerte del Papa ha supuesto varios cambios, como la cancelación de la 'tronaera' tras la misa

También desfilarán carros y al menos una galera, más conocidos como los taxis de la huerta, que estuvieron en uso hasta los años 60 y que también circulaban tirados por animales. «Sus propietarios, que solían llevar a señoritos, acababan tan quemados del oficio que, tras cesar el negocio las quemaban, por lo que quedan pocos ejemplares de los que echar mano», destacaba Gallego. Por otra parte, se unirá una baile procedente de Valencia como guiño a todos los afectados por la dana de octubre.

Ampliar La vicepresidenta de la Federación habla en la recepción, con la Reina de la Huerta a la izquierda, el alcalde y la Reina Infantil A. Molina

Volverán a integrar el cortejo uno de los elementos recuperados el año pasado, las tradicionales carrozas de cartón piedra. Entre los remolques sobresaldrán algunos como aquel en que se mostrará la construcción de una barraca de adobe. Tampoco faltarán escenas de años pasados como la carroza de los bolos huertano, a la que se sumará una demostración de caliche, así como representaciones de diversos oficios, entre ellos bordadoras, bolilleras o esparteros. Los lecheros, un corral con 'marranicos', carros tirados por vacas, los Novios de Patiño, la carroza del 'Perráneo' o numerosos bailes folclóricos se sumarán nuevamente a una cita que coronarán las Reinas de la Huerta y que cerrarán una veintena de carrozas de reparto de producto.

No solo la posible lluvia marcará la jornada, sino que la muerte del Papa Francisco también traerá algunos cambios para dar una mayor solemnidad a los actos previstos. Así, una foto del Pontífice presidirá la misa huertana en honor de la Fuensanta. Durante la ceremonia no actuará un grupo folclórico, sino la Coral Discantus y en la procesión posterior se cambiarán pasodobles por marchas solemnes. Además, han quedado cancelados los espectáculos pirotécnicos de estos días, incluyendo la tradicional 'tronaera' de hoy. Ayer tampoco se dio lectura al Bando Anunciador, en señal de respeto. Murcia no solo mira al cielo por la lluvia.

El álbum de la jornada festiva, mañana gratis con LA VERDAD Dieciséis páginas a todo color y gratuitas dentro de un suplemento especial. Un año más y con motivo de la celebración del día del Bando de la Huerta, LA VERDAD entregará mañana, miércoles, con el ejemplar del periódico el álbum fotográfico con estampas de esta popular jornada festiva. El especial tendrá las imágenes más simpáticas y las fotografías de grupo de esta celebración cien por cien murciana. Desde primeras horas de la mañana, los fotógrafos recorrerán las calles y plazas de la ciudad, así como el recinto habilitado en La Fica. También recogerá, como cada año, todos los detalles de la jornada, sumando al ambiente en las calles, la crónica de la misa huertana en honor a la Patrona y del popular desfile del Bando de la Huerta.

