Sofía Navarro Hernández: «Mis primeros recuerdos son corriendo por la barraca»

Sofía Navarro Hernández es la candidata de la peña La Cetra, ubicada en La Arboleja. Esta joven de 19 años acabó el pasado curso Bachillerato ... Humanístico y, actualmente, está viviendo una etapa en la que ha decidido aprender idiomas y probar cosas nuevas para conocerse más a sí misma antes de matricularse en la universidad para hacer el grado en Relaciones Internacionales.

-¿Cuáles son sus principales aficiones?

-Me encanta el patinaje artístico y trabajo como entrenadora, además de ser jueza autonómica. Leer y viajar son otras de mis principales aficiones.

-¿Cómo entró en su peña y qué aspecto le gusta más?

-Llevo en mi peña desde que tengo uso de razón. Mis primeros recuerdos son corriendo por la barraca para ayudar a mis abuelos a preparar la comida. Siempre me ha fascinado la tradición y destacaría la fabricación de postizas, ya que mi abuelo lleva toda la vida trabajando como artesano y he disfrutado mucho en su taller, aprendiendo a hacer esta pieza del folclore murciano tan valiosa.

-¿Por qué presenta su candidatura a Reina de la Huerta 2025?

-Tuve la suerte de vivir la increíble experiencia de ser dama infantil y mi amor por Murcia creció. Desde entonces, siempre he tenido claro que me presentaría de mayor y por eso he dado el paso. Tengo muchísima ilusión y ganas de representar a Murcia como Reina de la Huerta.

-¿Cómo contribuiría a la gran familia huertana, si saliera elegida?

-Creo que todo lo que se hace con amor y pasión resulta positivo. Si fuese la elegida, mi reinado estaría marcado por esos dos sentimientos. Tengo mucha iniciativa y ganas de comenzar esta aventura. Estoy totalmente abierta a aprender de todo y de todos, al mismo tiempo que me gustaría transmitir lealtad y confianza, además de difundir nuestras tradiciones entre los más jóvenes.