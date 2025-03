Mª de las Mercedes de la Rocha Ferrero: «He cosido parte de mi vestuario de huertana»

María de las Mercedes de la Rocha Ferrero tiene 24 años y es la aspirante a alzarse con la corona de azahar de la peña ... San Isidro-La Panocha. Esta bioquímica especializada en reproducción asistida se define como una persona creativa a la que le apasiona coser, pintar y diseñar, además de hacer deporte para desconectar. Asegura que ha cosido con sus propias manos parte de su vestuario de huertana.

–¿Por qué ha decidido presentarse como candidata?

–No ha sido una decisión repentina ni fruto de la insistencia de la gente que me rodea, sino un deseo que ha ido tomando forma con el paso de los años. Aunque mi familia me ha animado y apoyado en todo momento, la realidad es que no hacía falta que nadie me convenciera porque lo tenía claro desde hace mucho tiempo. Siempre he admirado a las personas que se esfuerzan por preservar nuestras tradiciones y me encantaría ser parte de la historia de Murcia, animando a los jóvenes a preocuparnos más por cuidar los lazos con nuestras raíces.

–Si es elegida Reina de la Huerta, ¿cumpliría un sueño?

–Conseguir la corona de azahar sería mucho más que un reconocimiento, supondría cumplir un gran sueño. Para alguien que ama su ciudad, no hay mayor satisfacción que poder ser su embajadora y llevar su esencia a todas partes, transmitiendo lo que significa ser murciano.

–¿Cree que el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad es una fecha clave para la promoción?

–Por supuesto, siempre es un buen momento para promocionar y dar a conocer nuestras tradiciones huertanas, más aún en un año tan especial como este. Creo que todos los murcianos estamos especialmente sensibles y con un entusiasmo arrollador por la llegada de las Fiestas de Primavera de este año, un hecho que nos une más que nunca como ciudad.