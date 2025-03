Marta Pérez de Tudela Muñoz: «Aportaría ilusión y algo de locura a la huerta de Murcia»

Marta Pérez de Tudela Muñoz aspira al codiciado título de Reina de la Huerta 2025 por la peña La Picaza. La joven, de 21 años, ... es técnico de Farmacia y destaca que su pasión es el dibujo, aunque asegura que desde hace poco también disfruta mucho del bordado.

–¿Desde cuándo pertenece a su peña huertana y qué es lo que más le gusta?

–Estoy en mi peña desde que tengo memoria. Empecé en el grupo de baile infantil hasta que, por una lesión, pasé al coro. Sin duda, mi parte favorita son las actuaciones, no por salir a lucirte con los tuyos, sino por compartir el folclore que nos une con otras peñas de la Región y de fuera de nuestras fronteras.

–¿Qué le ha motivado a dar el paso de presentarse a candidata a Reina de la Huerta 2025?

–Cuando era pequeña me presenté a candidata a Reina de la Huerta infantil y, aunque no fui elegida y tampoco formé parte de la corte, fue una experiencia que se me grabó a fuego. Ahora que he tenido la oportunidad, vuelvo a presentar mi candidatura para probar suerte de nuevo y volver a vivir la experiencia.

–¿Tener la oportunidad de representar a Murcia sería para usted un sueño hecho realidad?

–Claro, gracias a mi peña y a las candidatas que han logrado cumplir este sueño he podido conocer parte de lo que conlleva este reinado. Sería un sueño poder transmitir a las siguientes generaciones lo que Murcia significa para mí.

–¿Qué le gustaría trasladar a la sociedad, si fuese elegida Reina de la Huerta?

–Además de mi pasión por nuestra tierra, aportaría muchas ganas de aprender, ilusión y algo de locura a la Huerta de Murcia.

–¿Considera que el 1.200 aniversario de Murcia es una fecha clave para promocionar las tradiciones?

–Es una ocasión especial para mostrar el amor a Murcia, compartir sus maravillas y mostrar la riqueza de nuestra ciudad.