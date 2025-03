Lucía Villalba Carmona: «Quisiera promover el amor por nuestras costumbres»

La candidata a Reina de la Huerta de la peña El Corrental, ubicada en el barrio del Infante, es Lucía Villalba Carmona. Tiene 20 años ... y es estudiante del grado superior de Formación Profesional en Anatomía Patológica y Citodiagnóstico.

–¿Cuáles son sus principales aficiones?

–Me encanta el arte, los libros y los animales. Otra de mis aficiones es jugar al tenis en mi tiempo libre.

–¿Desde cuándo forma parte de su peña huertana y qué destacaría?

–Técnicamente, he pertenecido a la peña desde toda mi vida, ya que mi familia forma parte de El Corrental. En los últimos años, he estado mucho más implicada porque he empezado a aprender bailes típicos. Si tengo que destacar algún aspecto de la actividad de mi peña, me quedo con los ensayos y las comidas como momentos de unión y convivencia entre todos los socios.

–¿Qué le ha llevado a presentarse como candidata a Reina de la Huerta?

–Siempre me ha llamado mucho la atención y tenía mucha intriga sobre lo que sería vivir esta experiencia, ya que mucha gente me contaba que es una vivencia preciosa. También me animó la ilusión que le vi en la cara a mi abuela cuando lo propuse. Sin duda, ser Reina de la Huerta sería un sueño hecho realidad. Desde pequeña he admirado nuestras tradiciones y la belleza de nuestra huerta. Representar a Murcia en sus fiestas más emblemáticas sería un honor inmenso.

–En el caso de ser la próxima portadora de la corona de azahar, ¿qué le gustaría transmitir?

–Me encantaría aportar cercanía y entusiasmo, siendo un puente entre nuestra tradiciones más antiguas y las nuevas generaciones. Si fuese la elegida, quisiera promover el amor por nuestras costumbres, realzando el papel de la mujer huertana, tanto a lo largo de la historia como en la actualidad.