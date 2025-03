Lucía Almaida Ruiz: «Tengo guardado como oro en paño mi primer refajo»

La candidata de la peña La Bardiza, de San José de la Vega, es Lucía Almaida Ruiz. Tiene 18 años y actualmente está haciendo prácticas ... en una asesoría, dentro de sus estudios del grado medio de Gestión Administrativa. Entre sus aficiones destacan la lectura, los viajes y, sobre todo, pasar tiempo con su familia y amigos.

–¿Desde cuándo forma parte de su peña huertana?

–Pertenezco a la peña desde que era muy pequeña, siguiendo los pasos de mis abuelos y de mis padres. Siempre me ha encantado vestirme de huertana y tengo guardado como oro en paño mi primer refajo. Lo que más me gusta son los ensayos para algún festival de folclore, además de la Semana Cultural que organizamos o simplemente pasar el rato bailando y tocando las postizas.

–¿Qué le ha llevado a dar el paso como candidata a Reina de la Huerta?

–Desde muy pequeña ha sido mi pasión y me gustaría llevar a la Región a lo mas alto, para que todo el mundo tenga la oportunidad de conocer nuestra huerta y nuestras tradiciones. Los que más me han animado a presentarme han sido mis abuelos, sobre todo mi abuela Sole, que fue la que me introdujo de lleno en este mundo.

–¿Qué significaría ser elegida Reina de la Huerta?

–Ser Reina de la Huerta y representar a la Región sería más que un sueño cumplido que me permitiría gritar a los cuatro vientos que nuestra huerta y nuestras tradiciones están más vivas que nunca.

–¿Qué aportaría al mundo huertano?

–Me encantaría trasmitir alegría y un fuerte compromiso por mantener vivas nuestras tradiciones. También buscaría fomentar el sentimiento de comunidad entre huertanos para que todos, tanto los más mayores como los más jóvenes, se sientan parte de esta gran familia huertana. Y promovería la conservación de las costumbres más auténticas de la tierra.