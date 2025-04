Celia Vives García: «Mi abuelo fue uno de los fundadores de mi peña»

La peña huertana El Almirez, ubicada en la pedanía de Santo Ángel, presenta como aspirante a hacerse con la codiciada corona de azahar a Celia ... Vives García. Tiene 21 años y, después de estudiar el grado superior de Formación Profesional de Educación Infantil, se matriculó en el grado universitario de Educación Primaria.

–¿A qué le gusta dedicar su tiempo libre?

–Me gusta pasar tiempo con mi familia y amigos, además de disfrutar de buenos momentos con los miembros de mi peña.

–¿Cómo llegó a su peña y con qué disfruta más?

–Pertenezco a El Almirez desde que era pequeña, ya que mi abuelo fue uno de los fundadores. Si tengo que destacar algo, me quedo con la gente de mi peña, que con el tiempo se ha convertido en una verdadera familia para mí.

–¿Qué le ha llevado a dar el paso como candidata a Reina de la Huerta 2025?

–Desde pequeña siempre me han gustado nuestras costumbres. Decidí presentarme a candidata porque sería un sueño para mí ser elegida Reina de la Huerta. Mis familiares, que me inculcaron ese amor por las tradiciones, me han apoyado incondicionalmente en cada paso que he dado. Además, desde mi peña he recibido un respaldo constante que me ha impulsado a seguir adelante con esta ilusión. Me siento profundamente agradecida por todo el apoyo recibido y emocionada por la posibilidad de representar y promover nuestras tradiciones.

–¿Cómo fomentaría la promoción de las tradiciones si fuese la elegida?

–Si me eligieran Reina de la Huerta, me gustaría aportar mi granito de arena a esta gran familia y a sus fiestas representando a Murcia. Transmitiría la esencia y el orgullo de nuestra tierra, sus tradiciones y costumbres, contribuyendo así al fomento de la cultura huertana en cada rincón y llevando el nombre de mi tierra con mucha honra.