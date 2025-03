Carmen María Lacárcel Rodríguez: «Me he criado en la huerta con mis abuelos de Patiño»

Carmen María Lacárcel Rodríguez es la aspirante de la peña La Rana, ubicada en el barrio del Progreso, a alzarse con el codiciado título de ... Reina de la Huerta 2025. La joven tiene 19 años y estudia Medicina en la Universidad de Murcia. Además, actualmente realiza un voluntariado en Oncología Pediátrica del hospital Virgen de la Arrixaca.

–¿A qué le gusta dedicar su tiempo libre?

–Además de bailar parrandas y malagueñas, me gusta mucho la danza clásica. También soy muy aficionada a las novelas de misterio y a hacer viajes con mi familia y amigos para conocer otras culturas que me puedan enriquecer.

–¿Por qué ha decidido dar el paso como candidata?

–Me presento como candidata porque creo que no hay mayor honor que promover y representar nuestras costumbres e identidad. Desde bien pequeña, mi familia me ha inculcado con mucho entusiasmo el origen y significado de la tradición huertana y la generosidad de sus gentes. Y lo he vivido desde bien pequeña, ya que me he criado en la huerta con mis abuelos paternos de Patiño, así como en el horno de mis abuelos maternos en Las Barracas.

–¿Cómo contribuiría a la gran familia huertana, si fuera elegida?

–Me gustaría aportar todo el conocimiento que me ha transmitido mi familia y mi peña sobre el folclore, la gastronomía y las costumbres huertanas. Y, sobre todo, hacerlo con la misma ilusión con la que se preparan estas Fiestas de Primavera.

–¿Cree que hay que aprovechar el 1.200 aniversario de la fundación de la ciudad para promocionar la cultura huertana?

–Todo aniversario que se celebre para recordar las bondades y la idiosincrasia de una ciudad como la nuestra, que nació en la orillica del río Segura, es un momento idóneo para promocionar su historia y sus tradiciones, ya que son conceptos que van de la mano.