Aroa Montero Gargallo: «Nuestras tradiciones son un gran legado de la ciudad»

La candidata de la peña huertana El Tablacho a conseguir la corona de azahar es Aroa Montero Gargallo. Tiene 24 años y se está preparando ... para presentarse a la oposición de Policía Nacional. En su tiempo libre, le gusta salir a correr e ir al gimnasio, además de pasar tiempo con sus amigas y viajar para conocer nuevas ciudades, sus culturas y tradiciones, algo que, según resalta, le apasiona.

–¿Cómo llegó a su peña?

–Llevo en la peña huertana El Tablacho desde que estaba en el vientre de mi madre. Me encantan las Fiestas de Primavera, desde montar la barraca hasta el olor a azahar, pasando por la ofrenda de flores a la Virgen de la Fuensanta y el día del Bando de la Huerta.

–¿Le ha animado alguien a presentarse?

–Me presento porque es un sueño que tengo desde pequeña y que entonces no pude cumplir. Al fin ha llegado mi momento. Mi familia, amigos y, por supuesto, mi peña huertana me han apoyado desde el minuto cero. Me siento muy agradecida, feliz y arropada.

–¿Qué significaría emocionalmente llegar a ser coronada?

–Sería todo un honor tener la gran oportunidad de representar a mi región en cualquier rincón al que tuviera la suerte de ir. Un gran privilegio para mí como huertana.

–¿Qué le gustaría aportar a la familia huertana y a sus fiestas durante su reinado si saliera elegida?

–Aportaría mi gran amor por la ciudad y por sus tradiciones, además de muchas ganas e ilusión. También trasladaría el orgullo y la felicidad tan profunda que sentiría, llevando por bandera Murcia con mi traje de huertana.

–¿Cree que la celebración del 1.200 aniversario de la ciudad es un momento idóneo para la promoción?

–Es un año muy especial, aunque siempre se deben promocionar nuestras tradiciones, ya que son un gran legado para la ciudad.