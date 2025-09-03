El plan de movilidad en la Feria de Murcia comienza este jueves con un refuerzo del transporte público y la gratuidad de los disuasorios Una lanzadera conectará los Huertos del Malecón con la Fica todas las tardes desde las 18 a las 23 horas hasta el próximo 16 de septiembre

El Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, detalló este jueves el Plan Especial de Movilidad que se desarrollará entre el 4 y el 16 de septiembre con motivo de la Feria de Murcia.

A través de una batería de medidas, el Consistorio busca ofrecer alternativas de movilidad y aparcamiento a murcianos y visitantes para que disfruten de las más de 300 actividades programadas.

Autobús hasta el Santuario

Este jueves, con motivo de la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la ciudad de Murcia, la línea 50A prolongará su recorrido a partir de las 11 de la mañana para llegar hasta su Santuario en Algezares. De esta forma, se da una alternativa a los romeros que deseen acompañar a nuestra Patrona en su camino hacia la Catedral.

Además, se realizarán modificaciones puntuales en las líneas urbanas para los días 4 y 16 de septiembre con motivo tanto de la bajada como de la subida de la Virgen de la Fuensanta, con la anulación de paso y paradas mañana desde las 17.30h en el Puente de Los Peligros, Barrio de El Carmen y Gran Vía; así como el próximo día 16 que se retrasará el servicio a las 9h.

Paradas alternativas

El Ayuntamiento ha tenido en cuenta que algunos de los eventos y desfiles programados implican el corte al tráfico de importantes arterias, por lo que se han habilitado paradas alternativas para el transporte público, al objeto de garantizar la continuidad del servicio y la movilidad.

Se trata de una actuación que se desarrolla en coordinación con la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias que dirige Fulgencio Perona, siendo la Policía Local la encargada de regular el tráfico y cortar el mismo cuando es necesario, recuperándose la normalidad tras su paso.

De hecho, este mismo jueves, coincidiendo con la llegada de la Patrona, se procederá al corte de arterias como Alameda de Colón, Martínez Tornel o el Puente de los Peligros.

Por este motivo, las paradas de inicio y finalización de las distintas líneas serán las siguientes:

-En el entorno de la Plaza Circular.

-En la parada de Ronda Norte, la línea 44 y la línea 39ª-C al Campus de Espinardo.

-En Plaza Circular (frente a Mercadona), la línea 31 en dirección al Centro Comercial Myrtea y la línea 50 en dirección a Cabezo de Torres y Algezares.

-En CajaMurcia, la línea 31 en dirección Alquerías, El Raal y Beniel.

-En Juan XXIII, la línea 36 hacia Monteagudo y Casillas.

En el entorno del río Segura se han habilitado también paradas alternativas, siendo estas las siguientes:

-En la parada del Malecón, línea 72 en dirección a Corvera, Valladolises, Lobosillo y Los Conesas.

-En Cruz Roja, la línea 21, dirección Beniel y La Basca, la 30 hacia Los Ramos, Beniaján y Zeneta; la 31 hacia Alquerías y El Raal; la 37 hacia El Bojar; la línea 39 A-C hacia Campus de Espinardo, y la 62 hacia Rincón de Seca, Casillas y Orilla del Azarbe.

En el Barrio del Carmen, las paradas habilitadas son las siguientes:

-En la parada de Espinosa, las líneas 1 en dirección Era Alta y San Ginés; la 6 hacia La Alberca; la 26 hacia El Palmar; la 28 con destino a Sangonera la Verde; la 29 hacia Patiño, Santo Ángel y La Alberca; la 44 hacia Alcantarilla, Espinardo, La Ñora y El Puntal; la 62 hacia Rincón de Seca, Casillas y Orilla del Azarbe y 91 hacia Javalí Nuevo y Sangonera la Seca.

-En la parada de Torre de Romo, que no estará operativa el día de la Romería, la línea 50 hacia Algezares y Los Garres.

-En Princesa, que tampoco estará operativa el día de la Romería, la línea 50 hacia Cabezo de Torres y Algezares.

Lanzadera gratuita

Una de las principales novedades de este Plan Especial es la puesta en marcha por primera vez de una lanzadera gratuita que conectará los principales escenarios de la Feria de Murcia, permitiendo a murcianos y visitantes desplazarse a los distintos escenarios de forma rápida y ágil.

Esta línea conectará El Malecón, donde se ubican los Huertos y el Campamento de Moros y Cristianos con la Fica en que se encuentra la feria de atracciones, haciendo una parada intermedia en la Plaza de la Cruz Roja, cubriendo con ello los distintos escenarios en que se desarrollan las actividades a lo largo del Segura.

Se trata de un servicio especial que funcionará todas las tardes de Feria y de forma ininterrumpida entre las 18 y las 23 horas, con una frecuencia que se adaptará a la afluencia prevista, disponiendo tanto las paradas como los vehículos de señalización especial.

3.000 plazas más al día

Además de la lanzadera, se ha dispuesto un refuerzo en las principales líneas urbanas desde el 4 de septiembre, incrementando en más de 3.000 las plazas diarias ofertadas en las líneas más demandadas la pasada Feria.

De esta forma, la C2 sumará 410 plazas diarias adicionales y la R80 hará lo propio con 2.652 plazas más, a lo que se sumarán ajustes dinámicos de frecuencia en función de la demanda real detectada mediante los sistemas de monitorización de flota.

Disuasorios gratuitos

Junto a este refuerzo del transporte público, se ha acordado la gratuidad de los disuasorios de Atocha, Loaysa, Justicia y Fuenteblanca entre el 4 y el 16 de septiembre, abarcando de esta forma todo el periodo festivo. Esta iniciativa supone ofertar más de 8.000 plazas de aparcamiento gratuito, tras el éxito de esta medida el pasado año.

Además, el Consistorio ha acordado con las grandes superficies la apertura de sus aparcamientos para convertirlos de esta forma en estacionamientos asociados de gran capacidad, generando una red que hace innecesario entrar al centro de la ciudad en los días de mayor afluencia.