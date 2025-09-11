Ecuador festivo en la Feria de Murcia para todas las edades

Los cargos festeros de Moros y Cristianos, ayer, durante su visita a la residencia de mayores de San Basilio.

La Feria de Septiembre cruzó ayer su ecuador con propuestas para todos los públicos y que combinaron atracciones, degustaciones en los Huertos, teatro de títeres y conciertos al atardecer. Implacable el tiempo en su desfile diario, la jornada de hoy –octava de las festivas– propone, tanto como ayer, planes para toda la familia y uno de los espectáculos más esperados: 'Murcia 1200: el relato de una historia'.

Exhibición templaria Esgrima en el campamento de Moros y Cristianos

Ampliar Participantes en la exhibición de esgrima de la mesnada Santa María de la Arrixaca. Vicente Vicéns/ AGM

Las espadas templarias brillaron en simbólico duelo al sol para sorprender a propios y extraños en la tarde de ayer. El Campamento Medieval de Moros y Cristianos, en el disuasorio del Malecón, fue el escenario elegido para la exhibición, organizada por la mesnada Santa María de la Arrixaca.

Yincana cultural Búsqueda en mapas y juegos de pistas

Ampliar Uno de los grupos que acudieron a la yincana lúdica y cultural por el casco histórico. Ros Caval/ AGM

Historia, arte y tradiciones se dieron la mano en la tarde de ayer en la yincana cultural ideada por el Consistorio murciano para conmemorar el 1.200 aniversario del nacimiento de la capital del Segura. Juegos de pistas y búsqueda en mapas, combinando imágenes antiguas y nuevas tecnologías, lograron la inscripción de una treintena de participantes, según datos aportados por la oficina municipal de turismo.

La gran pantalla Cine en el Segura con 'El libro de la selva'

Ampliar Espectadores disfrutan anoche, sentados en barcas, de 'El libro de la selva'. Javier Carrión/ AGM

El cauce del río Segura, a la altura de la pasarela Manterola, se transformó anoche en una sala de cine bajo las estrellas. Pequeños y mayores, sobre las dieciséis barcas dispuestas para la actividad, disfrutaron de la proyección del clásico 'El libro de la selva'.

Residencias de mayores Los cargos festeros, en el centro de San Basilio

Acompañados por una charanga, los cargos festeros de Moros y Cristianos visitaron ayer por la mañana a los usuarios de la Residencia de Personas Mayores de San Basilio. La mesnada Jaime I 'El Conquistador' promovió un encuentro cargado de alegría, música y tradición.

1.200 aniversario Teatro y música, esta noche en Belluga y en pase único

Música, teatro y efectos especiales. Con esta fórmula, la ciudad albergará hoy una de las jornadas dedicadas a conmemorar el 1.200 aniversario de su creación en el marco de la Feria de Septiembre. Bajo la dirección artística del productor y pianista Pablo de Torres, 'alma mater' de Belter Souls, la plaza de Belluga se convertirá en escenario de excepción para el espectáculo 'Murcia 1200: el relato de una historia', que a lo largo de 45 minutos, desde las 21.30 horas, llevará juntos a escena –por primera y única vez– a la Joven Orquesta Ciudad de Murcia, dirigida por Raúl López Sánchez, al cantaor flamenco Curro Piñana, a los actores Samuel Alcaraz y María Alarcón y a la compañía Belter Souls. Así, un centenar de artistas darán vida, en tres espacios escénicos en forma de medialuna, a la propuesta escrita por los dramaturgos Fran García y Mario Salas de Rueda. Ideado como «una experiencia inmersiva donde emoción, memoria y música se darán la mano», para contar la historia de la ciudad «a través de un emotivo diálogo entre música y narración», según describen fuentes municipales, el espectáculo invitará a habitar el presente a figuras clave del pasado murciano como Abderramán, Alfonso X, Francisco Salzillo y el conde de Floridablanca.

Desfiles Día grande para escuadras y abanderadas infantiles

La alegría de los más pequeños de kábilas y mesnadas tomará esta tarde el corazón de Murcia de la mano del desfile infantil de Moros y Cristianos, que discurrirá entre la calle de la Merced y la Glorieta, pasando por Belluga, desde las 19 horas. Junto a la carroza de las abanderadas infantiles y a las escuadras de niños, participarán en el recorrido los ballets de la federación y el de Víctor Campos, el Tío de la Pita y la Banda La Timba.