Antonio Orozco, Coque Malla y el Lemon Pop ponen el ritmo musical

Como en todas las ediciones de la Feria de Septiembre de Murcia, la música cobra especial protagonismo con las actuaciones de los mejores grupos y solistas españoles repartidos por todos los rincones de nuestra ciudad.

El Lemon Pop es un evento anual que va ganando prestigio año tras año y en esta edición, que va del 4 al 13 de septiembre, acogerá a numerosos artistas del panorama nacional e internacional, como Luis Prado Band, DJ Jutxa Rodena, A Mares, Gallopedro, Cocodriles, Al Dual, Los Bengala y Cala Vento, entre otras. El broche final lo pondrá el grupo León Benavente con su reciente álbum 'Nueva sinfonía para el caos' en Murcia Parque.

Las salas murcianas también se han puesto las pilas y ofrecerán una gran programación. El sábado 6, la Sala Mamba acogerá a Código Bushido, Café de Alba a Álvaro Halley, la Sala Musik a El Otro Paraíso, La Puerta Falsa a TBC y Los Huertos del Malecón a Essencial ABBA. El día 7 estará Sergio Almagro en el Jardín del Malecón, a las 22 horas, y el día 8 en Café del Alba, a las 21.30 horas, a Micro Abierto.

El día 12 el dúo Carey, compuesto por Aarón Sáez y Antonio Turro, estará en Puente de Hierro, Free Ride en la Sala Revólver, Poetas y Piratas en la Sala Spectrum, The Nerdz en La Boca del Lobo y El Cuarteto de Nos en la Sala Mamba.

Al día siguiente, la Puerta Falsa contará con David Moya y David de Gregorio, la Boca del Lobo con Santiago Campillo, el Auditorio Víctor Villegas con María Pelaé, la llamada nueva Lola Flores de este tiempo, y la Sala Spectrum con la triple gala con Ilusión, Vatican Spectrum y Pnuk.

El lunes 15 se celebrará uno de los grandes eventos de la Feria de Murcia como es el 'Concierto de la Romería'. Los 40 Classic Murcia traerá, a las 22 horas, en el Jardín del Malecón al grupo Modestia Aparte, toda una leyenda de la música española de las últimas décadas con temas tan conocidos como 'Cosas de la edad', 'Copas Rotas' y 'Ojos de Hielo'. Murcia Parque acogerá el viernes 19, a las 21 horas, a Coque Malla, que llega con su triunfal gira '40 Aniversario' con la que está recorriendo el país para celebrar su carrera sobre los escenarios. Ese mismo día estará en el Auditorio Víctor Villegas, a las 21 horas, Juanjo Bona, uno de los nuevos ídolos musicales de OT, y en la Sala REM, a las 22 horas, el grupo Clarence Becker Band.

El día 20 habrá dónde elegir: el grupo The Cat Empire en el Parque Fofó, el dúo murciano Piezas y Jayder en la Sala Mamba, y Ana Belén, que lleva toda su vida en la cumbre de la fama en cine, música, teatro y televisión y que ahora realiza una gran gira por toda España presentando su nuevo y genial disco 'Vengo con los ojos nuevos', en el Víctor Villegas.

El día 27, en la Plaza de Toros de Murcia, llegará una figura muy actual como es Antonio Orozco, que viene en pleno éxito de su nuevo álbum, 'El Tiempo no es oro', y de su tema 'Te estaba esperando', que es la sintonía de la actual Vuelta Ciclista a España.