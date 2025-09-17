Varios exjugadores del Cartagena buscan otra oportunidad

La plantilla del Cartagena de la temporada pasada batió el récord del peor equipo en Segunda, algo que ha perjudicado a algunos futbolistas, como Pepín, ... Alcalá o Kiko Olivas, de cara a encontrar un equipo para esta campaña. Sin embargo, hay otros jugadores que sí han encontrado su hueco en otra plantilla a pesar del rendimiento general del pasado curso.

Aguirregabiria, El Jebari, Jorge More, Dani Luna, Escriche y Álex Millán han encontrado su hueco en Segunda División

Pablo Cuñat y Toni Fuidias son dos de los ejemplos de esas figuras. Es cierto que a Cuñat no se le puede reprochar nada. Fue el mejor. Y así le ha premiado Julián Calero en el Levante, donde ha decidido quedárselo y darle la titularidad en el regreso a Primera. La llegada de Ryan le ha hecho adoptar un rol de suplente, mismo papel que tuvo Fuidias la pasada campaña y que esta temporada ha cambiado en el Nàstic, donde está cedido por el Girona y es titular. En Primera RFEF también ha encontrado su hueco Luis Muñoz. El malagueño tuvo nula participación en la segunda vuelta por una lesión y ahora pertenece al Marbella. Debutó el pasado sábado ante el Ibiza y se cruzará con el Cartagena en el mismo grupo de la categoría de bronce.

Seis jugadores están en el extranjero y Cuñat, en Primera; Luis Muñoz, Fuidias y Rafa Núñez serán rivales del Cartagena

Lo mismo que le va a ocurrir a Rafa Núñez, que llegó cedido por el Elche en invierno y ahora pertenece al Eldense, también en calidad de prestado por el cuadro ilicitano. Los que han tenido hueco en Segunda División han sido Martín Aguirregabiria, sin minutos en el Zaragoza, Jorge Moreno, sin presencia en el Cádiz, Dani Luna, con protagonismo en el Huesca, Dani Escriche, en el Albacete, El Jebari, cedido en el Mirandés, y Álex Millán, en las filas del Leganés.

Presencia en el extranjero

Los jugadores restantes han apostado por encontrar su oportunidad lejos de España. Sipcic es titular en el Asteras Tripolis de la Primera griega y su compatriota Vukcevic tiene un rol de suplente en el Preston North End de la Championship inglesa. Por su parte, Andy se encuentra en la India con el North East, Sergio Guerrero está en Polonia, en el Termalica Nieciecza, Assane Ndiaye pertenece al Estrela da Amadora, pero está cedido en el Farense de la Segunda portuguesa, y Clemente pertenece al Grasshopper de Suiza.