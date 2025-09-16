La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Los jugadores del Tenerife celebran uno de sus goles en Pontevedra, el pasado domingo. CD TENERIFE
Cartagena

El Tenerife, el mejor ejemplo de adaptación tras el descenso

Los de Álvaro Cervera lo han ganado todo, al igual que el Ferrol a falta de su partido aplazado contra el Castilla; el Eldense da síntomas de mejora

Pruden López

Cartagena

Martes, 16 de septiembre 2025, 00:40

El FC Cartagena está dentro de ese grupo de equipos que desembarcan en la Primera RFEF desde superior categoría y que parten como favoritos para ... volver a Segunda por la vía rápida. El arranque de temporada del Efesé invita a pensar en esa premisa, tanto por la imagen del equipo como por los resultados obtenidos en este principio de temporada. Con el polémico empate en Antequera (0-0), y la remontada ante el filial del Atlético de Madrid, el cuadro albinegro ha empezado con buen pie la campaña a falta de saber qué ocurrirá en el partido aplazado ante el Sabadell, que en principio se reanudará el 12 o el 19 de noviembre.

