El Tenerife, el mejor ejemplo de adaptación tras el descenso

El FC Cartagena está dentro de ese grupo de equipos que desembarcan en la Primera RFEF desde superior categoría y que parten como favoritos para ... volver a Segunda por la vía rápida. El arranque de temporada del Efesé invita a pensar en esa premisa, tanto por la imagen del equipo como por los resultados obtenidos en este principio de temporada. Con el polémico empate en Antequera (0-0), y la remontada ante el filial del Atlético de Madrid, el cuadro albinegro ha empezado con buen pie la campaña a falta de saber qué ocurrirá en el partido aplazado ante el Sabadell, que en principio se reanudará el 12 o el 19 de noviembre.

Como el Efesé, los otros equipos que perdieron la categoría profesional la pasada campaña también se encuentran en la misma situación. En el mismo grupo está el Eldense, otra de las escuadras que están en las quinielas por volver a Segunda. Su pretemporada ha sido negativa, ya que no ganó ni un solo amistoso. Sin embargo, el comienzo de Liga no ha sido malo ya que han conseguido dos empates y una victoria, sufrida, en casa ante el Villarreal B. El equipo de Javier Cabello, eso sí, tiene que mejorar el asunto del gol, ya que solo ha conseguido dos tantos a favor en tres jornadas.

Por su parte, el Racing de Ferrol también ha arrancado la temporada con buenas sensaciones y en una situación similar a la del Cartagena, con un partido menos. El cuadro gallego ha ganado las dos jornadas que ha jugado, ambas en casa y con el mismo resultado de dos goles a uno ante el Talavera y la Ponferradina. El equipo de Pablo López se ha reforzado de maravilla en verano con incorporaciones de la talla de Sergio Tejera, exalbinegro, o Gorostidi, que llegó a sonar también para el Cartagena. Este miércoles, al cuadro ferrolano le tocará recuperar su partido correspondiente de la segunda jornada ante el Real Madrid Castilla, con la polémica de en qué campo de la Ciudad Deportiva blanca se jugará.

Albacete, Amorebieta, Alcorcón, Málaga y Andorra son los equipos que ascendieron un año después de bajar a 1ª RFEF

Con todo, el que mejor ha comenzado es el Tenerife. Los isleños no pisaban la categoría de bronce desde el año 2013, cuando consiguieron volver al fútbol profesional tras una racha negativa que les hizo caer a la antigua Segunda B. El ascenso lo lograron con Álvaro Cervera en el banquillo, mismo entrenador que esta temporada dirige al equipo blanquiazul. Tras aquella etapa, el Tenerife ha sido uno de los clásicos de Segunda e incluso estuvo cerca de subir a Primera. Sin embargo, ahora tiene que luchar en Primera RFEF, donde desde el primer minuto ha demostrado ser un equipo arrollador.

Los tinerfeños lideran la clasificación del grupo primero de la categoría y cuentan sus jornadas por victorias. Primero ganaron en Guadalajara, después se estrenaron en casa ante el Mérida y luego asaltaron Pasarón para vencer al Pontevedra. Además, es el actual mejor equipo de la categoría con 9 puntos conseguidos, con la portería todavía a cero y con 7 goles a favor en su casillero. El Ibiza le sigue con 7 puntos como líder del segundo grupo, tras empatar ante el Marbella en la Dama de Noche.

Al menos un descendido, sube

Echando la vista atrás, desde la primera temporada que se jugó esta categoría, que fue en la 2021-2022, en todas las campañas ha ascendido al menos uno de los cuatro equipos que habían caído el curso anterior desde Segunda División. En la primera campaña lo hizo el Albacete, que cuando subió llegó a jugar el 'playoff' de ascenso a Primera. En la temporada 2022-2023 subió el Alcorcón, con Chiki en la delantera, y el Amorebieta, que ahora está en Segunda RFEF.

En la campaña 2023-2024 le tocó el turno al Málaga, con el gol de Antonio Cordero en el añadido de la final por el ascenso ante el Nástic de Tarragona, y en la pasada temporada lo consiguió el Andorra de Luismi Redondo tras asaltar El Toralín ante la Ponferradina de Javi Rey. Por lo tanto, la probabilidad de subir siendo recién descendido es evidente, pero también suele haber tres descendidos que no logran ascender tras bajar a Primera RFEF.

El dato que tienen en común todos estos equipos que acabaron subiendo es que ninguno de ellos logró ganar en su primera jornada, solo consiguió puntuar el Amorebieta con un empate ante el Sabadell. Sin embargo, después solían encadenar rachas de partidos sin perder como lo hizo el Málaga, enlazando victorias desde la jornada 2 hasta la 13 cuando perdió ante el Alcoyano. Esta temporada, el Racing de Ferrol y el Tenerife ganaron en la primera jornada. Y el Cartagena y el Eldense solo empataron.