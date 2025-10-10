El Sevilla Atlético, rival del Cartagena, un filial en transición

Los filiales son equipos que siempre pueden complicarle la vida a los conjuntos que, por historia y proyecto, están llamados a estar arriba. Prueba ... de ello es el Atlético Madrileño de Fernando Torres, que lidera la clasificación y que al Cartagena ya le puso las cosas difíciles en el Cartagonova, aunque acabe sufriendo una remontada. Otro de los filiales del grupo, aunque no haya empezado de la mejor manera la temporada, es el rival de mañana del Efesé: el Sevilla Atlético.

El segundo equipo sevillista siempre es una entidad que complica las cosas, como ya se vio en el Enrique Roca la jornada pasada, donde hizo sufrir al Real Murcia poniéndose por delante en el marcador. Es cierto que la situación de la primera plantilla hace que el cuadro de Jesús Galván pierda efectivos importantes y de peso en el filial, hándicap que crece en este parón por selecciones que afecta directamente a filiales como el hispalense.

La plantilla ha cambiado bastante en comparación con la pasada campaña, donde se quedó a tan solo cinco puntos de los puestos de 'playoff' marcados por el Antequera. Contaban con jugadores que ya han dado el salto al fútbol profesional, ya sea por la vía del primer equipo sevillista o por otros equipos que han apostado por ellos. Algunas de estas figuras son Mateo Mejía, ahora en las filas del Burgos en Segunda, Álvaro García Pascual, ahora en el Cádiz, o el muleño Ramón Martínez, perteneciente a la primera plantilla del Sevilla.

En un periodo de transición, Jesús Galván está contando con futbolistas del Sevilla C que han subido al filial y con algunos que ya vienen jugando con el segundo equipo, como es el caso de Lulo Dasilva o Pablo Rivera, fijo en el centro del campo del Sevilla Atlético. El punto más débil ahora mismo en el filial sevillista es la falta de gol. La salida del colombiano Mateo Mejía hacia El Plantío, y de García Pascual hacia el Cádiz, hacen que arriba haya perdido pólvora, ya que entre estos dos jugadores sumaron 15 goles, lo que les llevó a ser los dos máximos goleadores del equipo. Ahora, la referencia es Álex Costa, que lo firmó el Sevilla tras anotar 9 tantos en la Ponferradina de Javi Rey la pasada campaña, y que, de momento, no ha conseguido anotar ningún gol. Esta jornada no podrá contar con Ciria en esa posición por su convocatoria con España sub-18.

Sin embargo, cuentan con jugadores de buen nivel y desequilibrantes en las bandas, como es el ejemplo de Raihani, fichado del filial del Atlético de Madrid, donde no tuvo mucho protagonismo la pasada temporada. El joven marroquí demostró ante el Real Murcia ser un auténtico nervio por la banda y estuvo involucrado en la jugada del gol de Miguel Sierra, el extremo opuesto. Además, Raihani llegó a ser internacional sub-20 y sub-18 con Marruecos, una de las selecciones más emergentes y de moda en el panorama de los combinados nacionales.

En el centro del campo también cuentan con futbolistas interesantes. El doble pivote fijo para Galván viene siendo el compuesto por Pablo Rivera y Nico Guillén, que parece haberse asentado en el once titular con 17 años, por delante de Lulo Dasilva. Para esta jornada, Guillén será baja porque está en las filas de la selección española sub-18, por lo que todo apunta a que Dasilva será el que parta en el once inicial junto a Rivera.

Clásico de Segunda B

Los Sevilla Atlético-Cartagena eran uno de los partidos habituales en la antigua Segunda B. De hecho, ambos equipo se han cruzado en 32 ocasiones en dicha categoría. La primera vez fue en la temporada 1962/63 y la última fue en la campaña 2019/2020, cuando el Efesé logró volver a Segunda División. De estos 32 encuentros, en 10 ha logrado vencer el filial sevillista, mientras que en 14 fue el Cartagena quien se llevó una victoria que no consigue desde 2018 cuando logró ganar por 0-1 en el Jesús Navas con gol de Rubén Cruz. Mañana (16.30 horas), ambos equipos volverán a verse las caras cinco años después con el objetivo para el Efesé de ganar su primer partido lejos del Cartagonova.

Fran Vélez y Chuca se unen al grupo en los entrenamientos y están más cerca de la competición

La enfermería va desalojándose poco a poco en el Cartagonova. El único jugador inactivo está siendo Marco Carrascal, por su operación de esa lesión que le ha dejado apatado. Por su parte, Fran Vélez y Chuca ya se han visto en diferentes vídeos del club haciendo ejercicios junto a sus compañeros. La vuelta que más espera tanto Javi Rey como la afición es la de Fran Vélez. El veterano central llegó al Cartagena con el objetivo de ser el líder de una defensa que es el punto más débil de un Efesé con mucha pólvora del mediocampo hacia delante. En defensa se nota la herida que hay sobre todo a balón parado y la vuelta de Fran Vélez puede valer como una alternativa de experiencia para el técnico gallego.

Algo más difícil lo va a tener Chuca. El mediapunta alicantino es una verdadera incógnita para todos porque es el único jugador que no ha disputado ni un solo minuto con la camiseta albinegra desde que se hizo oficial su fichaje. El buen nível al que rinden los atacantes del Efesé, sobre todo Luismi Redondo en su posición, y la competencia que tiene Javi Rey puede hacer que dicha lesión sea más que un hándicap para un Chuca que tendrá que ganarse la confianza de Rey cuando le llegue la oportunidad de salir al terreno de juego.

Noviembre arrancará en casa

El Cartagena ya conoce el horario del primer partido del mes que viene. El encuentro ante el Villarreal B se jugará el primer día de noviembre a las 18.00 horas en el Cartagonova. Será en el 'Día de todos los santos' cuando el submarino amarillo visite el estadio albinegro dos años después de la goleada del Efesé sobre el filial del conjunto amarillo en Segunda. Recordada por el papel de Javi Ontiveros, ahora en el Cádiz, con la celebración del gol que adelantó al Villarreal minutos antes de la lluvia de goles albinegra que sirvió para empezar la remontada de Calero en La Liga.