La sala de máquinas del Cartagena es la línea con más alternativas para Javi Rey

El centro del campo de un equipo es vital para conseguir el equilibrio en el juego. Desde la sala de máquinas se recupera el balón, ... se apoya a la defensa y se aporta al ataque, creando juego y posibles contragolpes. La medular del Cartagena es la línea que más juego le está dando a Javi Rey este verano por la cantidad de jugadores con los que cuenta en las diferentes posiciones y por la versatilidad táctica de la que puede presumir.

En su primera puesta en escena, ante el Neom, el técnico gallego dejó entrever que es amigo de tener a cuatro jugadores en la línea del centro del campo para acompañar a los cuatro defensas y a los dos puntas. Esta organización se ha repetido en todos los encuentros amistosos de la pretemporada, aunque va cambiando conforme hace los cambios o cuando el partido se lo pide.

El doble pivote va a ser habitual en el esquema de Javi Rey. En el primer partido de pretemporada, Fidalgo y Edgar Alcañiz fueron los encargados de jugar en esa posición. Fidalgo estuvo más fijo, mientras que Alcañiz demostró tener la capacidad de abarcar mucho campo con conducciones y con la personalidad que ya demostró tener en la rueda de prensa de su presentación. En el carrusel de cambios entró Larrea, quien está liderando la medular desde entonces.

Pablo Larrea está liderando el centro del campo del Cartagena en esta pretemporada, tal y como se esperaba de él

El centrocampista madrileño jugó los encuentros ante el Águilas y el Albacete como titular. En ocasiones lucía el brazalete de capitán, y con motivos porque, cada vez que está en el césped lidera el juego y marca los tiempos del equipo. En Cartagena se espera mucho de este jugador que, a pesar de tener una marca de minutos importante en Segunda, dejó dudas en sus primeras temporadas en Primera Federación. En el Algeciras, sin embargo, reencontró su mejor nivel.

En las bandas Javi Rey ha hecho probaturas con diferentes jugadores. En el primer amistoso probó a Kevin por la izquierda, pero cuando lo puso en punta se dió cuenta de que rinde más como referencia que cerca de la línea de cal. Quien es natural en esa banda es Nacho Sánchez que, con el paso de la pretemporada, está elevando el nivel. En el partido ante el Melilla se quedó cerca del gol con un buen disparo que acabó en el poste. Por su parte, Luismi Redondo también está rindiendo tirado a la banda.

La posición natural de Redondo es la de mediapunta, pero la calidad que está demostrando tener también le está permitiendo jugar como extremo. El futbolista cedido por el Andorra está haciendo disfrutar a la afición en esta pretemporada gracias a sus detalles técnicos que, además de aportar al juego ofensivo del Efesé, pone el aplauso en las manos de una afición que llena las gradas de los terrenos de juego donde el Cartagena juega cada amistoso. Incluso físicamente, y en algunos movimientos, comparte parentesco con Álex Gallar.

Los canteranos también están teniendo protagonismo. Sobre todo Lázaro Rubio, que se le ha visto con el brazalete de capitán en alguna ocasión. Lázaro jugó el martes desde el inicio ante el Melilla como premio al buen rendimiento que está dando durante toda la pretemporada. Se le está viendo la personalidad y el carácter que le ha llevado a ser uno de los nombres propios en esta antesala a la Primera RFEF. Además, en la segunda mitad ante el Melilla fue el encargado de sacar el balón entre los centrales, lo que es un plus de responsabilidad el otorgado por Javi Rey.

Otro canterano que está teniendo minutos en la medular es Iker Abellán. El futbolista ilicitano jugó ante el Águilas, el Albacete y el Melilla tirado a la banda demostrando que también ayuda al primer equipo este verano. Abellán es un recién llegado al filial albinegro, pero es un conocido en la Región tras su paso por la cantera del UCAM, con quien debutó en Segunda RFEF. Antes pasó por el juvenil del Elche, donde fue importante en División de Honor.

Competencia para jugar

Tan solo hay dos jugadores que la afición del Cartagena aún no ha podido ver jugar. Se trata de Chuca y Carlos Calderón. El primero ocupa la posición de mediapunta, aunque también ha disputado minutos tirado a banda. Su lesión le va a lastrar de cara a disfrutar de minutos en esta pretemporada y en el arranque de la competición. La llegada de De Blasis y el buen nivel de Luismi Redondo va a hacer que Chuca tenga complicado conseguir un puesto en el nuevo Efesé.

Carlos Calderón está en la misma situación que Chuca. Calderón ocupa la banda derecha del ataque, posición donde todavía se espera un refuerzo más en este mercado veraniego. Todavía no ha jugado ningún amistoso con la camiseta albinegra por molestias, a pesar de la esperanza que la afición albinegra tiene depositada en él. El buen nivel del canterano Quique Romero ha hecho que, en ocasiones, no se le eche de menos. En una plantilla con tanta versatilidad, Calderón tendrá que ganarse un puesto con prácticamente la pretemporada acabada.

Javi Rey sigue poniendo a punto la sala de máquinas del Cartagena en esta pretemporada. De momento, la idea de juego que comentó en su presentación y remarcaron los demás jugadores, se está dando. Se está viendo a un Cartagena cómodo con el balón y dominando el juego. Incuso en el encuentro ante el Melilla, donde el Efesé estuvo más atascado, los albinegros consiguieron generar peligro e incluso estar cerca del gol con dos disparos a la madera.