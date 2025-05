Romo confirma los retrasos a la plantilla del Cartagena: «Dicen que se va a solucionar lo antes posible»

Rubén Serrano Cartagena Viernes, 16 de mayo 2025, 12:10 | Actualizado 12:23h. Comenta Compartir

Guillermo Fernández Romo confirmó este viernes los impagos a la primera plantilla del Cartagena. «Saben que es una situación real la que tenemos y lo que nos dicen es que se va a solucionar lo antes posible», aseguró el entrenador del Efesé en la previa del partido de mañana sábado (Cartagonova, 18.30 horas) contra el Tenerife, también descendido matemáticamente a Primera RFEF.

El técnico madrileño lleva semanas manteniendo un discurso plano, pero esta vez no escondió la situación económica que atraviesa el vestuario, con retrasos de más de dos meses, el sindicato AFE como estamento mediador y el hecho de que LaLiga ya ha sido alertada para que tome las medidas que crea necesarias. Es una situación que el club se comprometió a resolver como mínimo hace dos semanas, cuando así lo comunicó el director deportivo Manuel Sánchez Breis al vestuario.

El Romo más directo de los últimos meses también salió en defensa de los más de cien aficionados que se manifestaron ayer en la puerta del Palacio Consistorial exigiendo soluciones y una garantía de futuro: «Es entendible. Todos podemos estar preocupados, cada uno por sus circunstancias. La afición tiene que estarlo no ya por el descenso, que es algo que pasa todos los años [a otros equipos], sino por la incertidumbre del futuro. Es entendible 100%. Nosotros también estamos muy preocupados por todas las cosas que nos están pasando, que estamos viendo», sostuvo.

Cinco bajas contra el Tenerife

El entrenador del Cartagena puso el foco «en el presente, a entrenar bien y mañana a competir. No valió para nada, pero, joder, el otro día [con la primera victoria en cinco meses] nos fuimos un poco contentos por haber ganado y eso es lo que me gustaría que pasara mañana». Romo tiene cinco bajas confirmadas por lesión, sanción y cláusula del miedo: Luis Muñoz, Gastón Valles, Kiko Olivas, Nacho Martínez y Sipcic.

Romo recordó que a su llegaba al banquillo no era sencillo sacar la situación adelante. «Al principio se atascaron muchísimas cosas. Desde mi punto de vista estábamos preparados para muy poco. El estado emocional en el que estábamos, las alteraciones que estaba sufriendo la plantilla, os recuerdo, que parece que se nos ha olvidado, la marcha de jugadores fundamentales, la no incorporación por lesión de larga duración de futbolistas importantes, todo lo que fue pasando a nivel institucional... Todo eso, aunque parezca que no, si cuando un club va bien en todo lo relacionamos en todo lo bueno, pues cuando va mal pues también hay que relacionarlo con que las cosas no ayudan a que eso pueda salir bien».

