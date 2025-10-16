Rey no rotó ni en el Arenteiro ni en la 'Ponfe' a los porteros

Javi Rey reafirmó contra el Sevilla Atlético que la apuesta por Iván Martínez contra el Tarazona no fue ningún hecho puntual y volvió a confiar ... en el soriano. De momento, los minutos que ha estado sobre el césped no ha estado muy exigido. Quitando una buena mano abajo que sacó en los primeros minutos en el Jesús Navas, todas las demás acciones han sido asequibles para el guardameta. Eso sí, salió en la foto en el gol anulado a Traoré en el duelo ante la SD Tarazona al no salir de puños.

Contra el Sevilla Atlético se le vio más seguro en los balones colgados. Solo la cabeza de Javi Rey sabe por qué ha cambiado a su portero cuando los minutos de Lucho García sobre el césped habían sido buenos. La mayor diferencia entre ambos es el juego de pies, algo en lo que Iván Martínez es mejor y podría haber decantado la balanza a su favor.

Este cambio de criterio resulta novedoso en la trayectoria de Javi Rey, ya que en sus etapas anteriores en el Arenteiro y la Ponferradina estuvo comprometido con un portero y mantuvo su apuesta hasta el final. Cuando llegó a O Carballiño, Diego García era el guardián de la portería por tercera temporada consecutiva. La casualidad de que el guardameta fuera expulsado una jornada antes de que Rey llegase al banquillo hizo que en su debut ante el Burgos B jugara Adrià Rojas. Pero fue un hecho aislado y Diego García jugó hasta la Copa del Rey. Conseguir el ascenso de manera prematura hizo que Rojas acabase el año como titular.

Contra el Deportivo en 2024 tuvo que alinear a su entrenador de guardametas al no tener ninguno disponible

En su estreno en Primera Federación con el Arenteiro no tuvo dudas y volvió a confiar en su paisano, hasta que en abril llegó la peor noticia para Diego García cuando volvió a romperse el tendón de Aquiles. Pablo Brea ocupó su puesto, pero esta lesión provocó una situación peculiar ante el Deportivo de La Coruña.

Javi Rey llegaba a Riazor sin guardametas disponibles porque dos estaban lesionados y Brea no podía jugar porque estaba cedido por el conjunto coruñés. Así que no le quedó más remedio que alinear a su entrenador de porteros, el ex del Real Murcia, Diego Rivas, sacando un valioso empate a dos.

En la Ponferradina siguió con esa premisa y Andrés Prieto fue el elegido de principio a fin. Ángel Jiménez se tuvo que conformar con tres partidos de Copa y siete minutos en liga por unas molestias de Prieto ante el Barça Atlètic, que no le impidieron estar de vuelta la semana siguiente ante el Andorra.