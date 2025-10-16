La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Lucho García, en el suelo, tras uno de los goles del Sanluqueño. LOF

Rey no rotó ni en el Arenteiro ni en la 'Ponfe' a los porteros

El técnico tuvo fe ciega en su apuesta inicial en sus proyectos anteriores y Diego García y Andrés Prieto no compartieron minutos con su suplente

Jesús Fernández

Cartagena

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:57

Javi Rey reafirmó contra el Sevilla Atlético que la apuesta por Iván Martínez contra el Tarazona no fue ningún hecho puntual y volvió a confiar ... en el soriano. De momento, los minutos que ha estado sobre el césped no ha estado muy exigido. Quitando una buena mano abajo que sacó en los primeros minutos en el Jesús Navas, todas las demás acciones han sido asequibles para el guardameta. Eso sí, salió en la foto en el gol anulado a Traoré en el duelo ante la SD Tarazona al no salir de puños.

