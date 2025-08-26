La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Javi Rey da órdenes a su equipo en el trofeo Carabela de Plata disputado contra el Eldense, el pasado viernes. ANTONIO GIL / AGM
Fútbol

El portero, el mediocentro y el ariete, las dudas de Javi Rey antes del debut liguero del Cartagena en El Maulí

Al gallego le quedan cinco entrenamientos para terminar de perfilar el que será su primer once oficial como entrenador del Efesé

Jesús Fernández

Martes, 26 de agosto 2025, 00:25

El timbre de la vuelta al cole está a punto de sonar. La pretemporada de los equipos de Primera Federación está llegando a su fin. ... Ya solo queda esta última semana para terminar de tomar medidas, apretar las tuercas y pulir las imperfecciones para la puesta de largo este próximo fin de semana. Javi Rey debe de estar muy orgulloso de la imagen que han mostrado sus chicos en los últimos amistosos. Pero, al final, esos partidillos de probaturas no llegan al nivel competitivo que requiere la liga. La hora de la verdad es este domingo ante el Antequera (El Maulí, 19.30 horas), momento en el que se verá si las hipótesis se transforman en realidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2 Bañistas de una playa de los Alcázares capturan a un hombre que huía de la Policía Local
  3. 3 Muere un tripulante de un velero tras ser rescatado del agua en Lo Pagán
  4. 4

    El descontento y el aumento de población impulsan el independentismo en La Manga
  5. 5 Cuatro encapuchados asaltan una casa en San Javier y golpean al dueño
  6. 6

    Hacienda empieza a ingresar 4.000 euros de media a miles de mutualistas jubilados
  7. 7

    Hacienda ya está ingresando 4.000 euros de media a los mutualistas jubilados tras años de reivindicaciones
  8. 8 Los hoteles para perros, cada vez más demandados en Murcia: «Estamos completos desde junio»
  9. 9 Dos accidentes en la A-7 provocan más de 6 km de retenciones entre Alhama y Librilla
  10. 10

    La Fiscalía espera rescatar 95 millones en nueve casos de presunta corrupción en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El portero, el mediocentro y el ariete, las dudas de Javi Rey antes del debut liguero del Cartagena en El Maulí

El portero, el mediocentro y el ariete, las dudas de Javi Rey antes del debut liguero del Cartagena en El Maulí