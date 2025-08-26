El portero, el mediocentro y el ariete, las dudas de Javi Rey antes del debut liguero del Cartagena en El Maulí

El timbre de la vuelta al cole está a punto de sonar. La pretemporada de los equipos de Primera Federación está llegando a su fin. ... Ya solo queda esta última semana para terminar de tomar medidas, apretar las tuercas y pulir las imperfecciones para la puesta de largo este próximo fin de semana. Javi Rey debe de estar muy orgulloso de la imagen que han mostrado sus chicos en los últimos amistosos. Pero, al final, esos partidillos de probaturas no llegan al nivel competitivo que requiere la liga. La hora de la verdad es este domingo ante el Antequera (El Maulí, 19.30 horas), momento en el que se verá si las hipótesis se transforman en realidad.

La renovación de la plantilla ha sido absoluta. Javi Rey ha tenido la opción de ver la mayoría de sus cartas y analizar las posibilidades para conseguir una jugada ganadora. De hecho, durante la pretemporada ha ido dejando un rastro de ideas para que el público se haga una idea del Efesé que se va a encontrar contra el Antequera.

Todo apunta a que Nacho Martínez por su buen trabajo en el carril izquierdo, y el poco tiempo que lleva Nil Jiménez a las órdenes de Rey, será uno de la partida inicial, al igual que Pablo Larrea y Luismi Redondo. El técnico gallego hace entrever que el exfutbolista del Algeciras será su timón en el Maulí. Ese futbolista que tiene que hacer que el juego pase por sus botas, ofreciéndose y dando salida al equipo. Más adelante; estará el de Plasencia. Todavía no ha probado el banquillo de inicio. Es un futbolista de mucha calidad y mordiente, que puede aportar goles y asistencias jugando de enganche o tirado a la banda izquierda. Además, este domingo vuelve a Antequera, el sitio en el que explotó como jugador.

Minutos acumulados 413 son los minutos que Luismi Redondo ha estado sobre el césped en los amistosos de pretemporada. Nadie la he hecho sombra. Le siguen los Nachos. Sánchez ha jugado 385, mientras que Martínez ha tenido 361. Además, la barrera de la tercera centena la superan Ortuño, Fidalgo, Larrea, Dani Perejón y Rubén Serrano.

Ahora bien, no todas las decisiones para el técnico están tomadas. Desde la portería hasta el esquema inicial, pasando por la sala de máquinas y saber si podrá contar con un nuevo extremo. Para todas esas cuestiones, Javi Rey deberá encontrar una respuesta en los próximos días de cara a la visita a Antequera.

Las dudas

Empezando por la portería. El arquero que se pondrá entre los palos es una incógnita. El técnico ha repartido los minutos de la pretemporada entre sus tres porteros, dejando claro que el titular está entre Iván Martínez y Lucho García, dejando a Jhafets en un segundo plano. Así que, al soriano y al colombiano les quedan cinco entrenamientos más para tratar de imponerse en los planes de Javi Rey y ser el elegido para guardar la meta albinegra en El Maulí.

En la siguiente línea ya hemos comentado que el hueco solo lo tiene asegurado Nacho Martínez. Jurado y Perejón pugnan por ser titular en la derecha. Mientras que Serrano y Baz parece que parten con ventaja. Las molestias físicas de Vélez y la juventud e inexperiencia de Carrascal y Lohr podrían ser un lastre para la decisión final.

La otra gran incógnita será el acompañante de Larrea en la creación de juego. Tres candidatos para un puesto: Fidalgo, Alcañiz y De Blasis. Los dos primeros tienen casi todas las papeletas para ser el elegido ante la falta de ritmo del argentino. El orensano debería ser la opción más lógica. Es un centrocampista más posicional, con un corte más defensivo para jugar junto a Larrea, que debería dedicarse a ser el medio más constructivo. Pero también puede optar por Alcañiz que sabe lo que es llevar la manija del filial del Levante y retrasar algo más a Larrea en ese doble pivote.

Para cerrar el arsenal de dudas está por ver quién será la referencia que estará escoltada por Nacho Sánchez y Kevin. Ortuño o Chiki. Dos delanteros diferentes, pero la producción de goles entre uno y otro es abismal. El yeclano sigue negado de cara a gol, mientras el recién llegado ya ha visto puerta en tres ocasiones. Habrá que ver qué le importa más a Javi Rey si los datos o lo que le pueda aportar cada uno dentro del campo, incluso pueden llegar a jugar juntos.

Lo de tener un extremo para cubrir el hueco en la banda derecha ya no depende de Javi Rey. Habrá que ver si Sánchez Breis hace su trabajo antes de que la liga comience y el míster puede contar con todo el batallón este fin de semana.

Los minutos de cada jugador en los amistosos dejan un rastro de certezas

El trofeo Carabela de Plata del pasado viernes, donde el Cartagena goleó al Eldense dando una gran imagen (4-1), fue el colofón final a una pretemporada muy positiva. El Cartagena ha mostrado más virtudes que debilidades, lo que hace intuir que los albinegros son uno de los candidatos a luchar por el ascenso.

Seis partidos amistosos. Tres victorias, dos empates y una derrota. Pero, más allá de los resultados, los jugadores han mostrado que están formando poco a poco un equipo rocoso y difícil de dominar.

Javi Rey es consciente de que los amistosos están para probar e ir recopilando datos de cara a la competición. Por eso, ha repartido los minutos de juego entre sus futbolistas.

Luismi, el imprescindible

La palma se la lleva Luismi Redondo, que es el único que supera la barrera de los 400 minutos en los partidos de pretemporada, siendo titular en los seis partidos. Al igual que Nacho Martínez. El lateral ha jugado 361 minutos y ha sido el tercer jugador con más tiempo en el verde. La medalla de plata se la lleva su tocayo Nacho Sánchez, que ha disputado 385. Iván Martínez, mientras, ha jugado un partido más que Lucho García en la guarida.

En el lateral derecho, Perejón y Jurado se han dividido el tiempo a partes iguales. Mientras que en el centro de la zaga, Rubén Serrano es el único que supera los 300 minutos. Larrea (334), Fidalgo (311) y Alcañiz (291) se han repartido la presencia en el medio. Pablo de Blasis fue el último en llegar y solo ha jugado dos ratitos.

En la punta del ataque, Alfredo Ortuño ha sido titular en cinco partidos y ha jugado 330 minutos. Chiki, con un partido menos que el yeclano, 257. Por último, Kevin Sánchez ha enseñado sus virtudes en los 294 minutos que ha estado sobre el tapete. Hay mucha competencia en la plantilla y eso se nota en el reparto de minutos de la pretemporada. La liga, lógicamente, será otra cosa.