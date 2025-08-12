La portería del Cartagena espera para conocer al que será su guardián

Un portero fiable es sinónimo de buenos resultados. El Cartagena no quiso que se le echara el tiempo encima y se apresuró en cerrar las ... incorporaciones de sus dos guardametas para la temporada en los primeros días de mercado. Lucho García (Barranquilla, 1998) e Iván Martínez (Ágreda, 2002) compiten por ver quién es definitivamente el guardián titular de la portería albinegra. Ambos atesoran cualidades para serlo y será Javi Rey junto al preparador de porteros, Martín Ragg, los que tomen la decisión final de cara al partido contra el Antequera, el último fin de semana de agosto.

El día de sus presentaciones se pudo ver a dos futbolistas ambiciosos que han llegado a Cartagena para ser importantes. Por otro lado, el canterano Jhafets Christ (Cartagena, 18 años) tendrá que seguir esperando su oportunidad con el primer equipo, con el que ya ha estado de tercer portero durante las dos pasadas campañas.

Los datos 104 fueron las paradas que hizo Iván Martínez la temporada pasada.

77 balones atajó Lucho García con el Algeciras en los 29 partidos que disputó.

2,7 intervenciones realizaron por partido ambos guardametas en la campaña 24/25

Hasta el momento, los onces del técnico gallego en los partidos amistosos no dejan entrever ningún favoritismo por parte de Rey. En el empate a 0 contra el Neom saudí, Lucho fue el titular e Iván entró en el descanso para jugar la segunda parte. Pocos días después, en la victoria por la mínima en El Rubial contra el Águilas, el elegido para ser de la partida inicial fue el soriano, mientras que el colombiano no disputó ningún minuto al ser Jhafets el que jugase los segundos 45 minutos. Por último, en la derrota contra el Albacete de este pasado sábado, Rey optó por la misma fórmula que contra el conjunto saudí, siendo Iván el que encajase los dos goles en los que poco pudo hacer. Ya solo quedan dos encuentros de preparación ante Melilla e Ilicitano para que demuestren sus cualidades y conseguir el puesto que tanto desean.

Lo mejor de estos dos fichajes es que el Cartagena firma a unos guardametas con experiencia en la categoría, que vienen de ser titulares en sus equipos, y te aseguran mantener una alta capacidad competitiva bajo los bajos, sabedores de que una excesiva relajación puede decantar la balanza de un lado o de otro. Visto desde la perspectiva global de un equipo, una buena competencia hace que los resultados sean mejores.

El favorito

Lucho García, que parte como favorito, es todo un correcaminos del fútbol español. El de Barranquilla llegó a España para enrolarse en las categoría inferiores del Real Madrid y pocos meses después mudarse al barrio de Vallecas, donde potenció sus cualidades. Dejó el Rayo en 2018 rumbo al filial del Sevilla, en el que acabó perdiendo el puesto tanto con Javi Díaz como con Alfonso Pastor en las dos temporadas que estuvo. En Coruña las cosas fueron diferentes. Lucho empezó relegado al banquillo pero acabó la campaña como el portero titular del Deportivo, haciendo un buen papel que le valió para fichar por la Ponferradina y dar el salto a la Segunda División.

El ex del Algeciras quiere imponer su 1,92 de altura y sus buenos reflejos para convertirse en el dueño de la meta albinegra

El curso en Ponferrada se le hizo largo y no pudo mostrar sus atributos al solo poder jugar seis partidos. Su consagración llegó en el año 2022 con el Rayo Majadahonda, lugar donde fue indiscutible bajo el arco madrileño. El Algeciras se fijó en él y ha sido su hombre durante los últimos años.

El colombiano es un portero de 1,92 de altura, una gran envergadura que le hace llegar a los puntos más alejados de la portería. Eso no le impide ser ágil y guardar una buena relación con los reflejos.

Iván Martínez llega procedente del Unionistas de Salamanca. Canterano del Osasuna, pasó por Castellón y Hércules en los que no tuvo muchos minutos antes de recalar en el equipo salmantino. En la primera temporada fue intercalando la titularidad con Cacharrón, siendo él quiene tuvo la responsabilidad en las últimas jornadas. Durante el siguiente curso, Iván fue el encargado de disputar los 38 encuentros ligueros.

El soriano mide 1,82, una estatura algo baja para lo que estamos acostumbrados en los últimos tiempos. Él mismo se definió como un portero «valiente, rápido, parador, y fuera del área participativo. Me gusta el juego ofensivo y ser protagonista. Ser previsor a la defensa del espacio». El año pasado cerró el top 10 de guardametas con más paradas de la categoría con 104, encajando 46 goles.

El guardameta procedente del Unionistas viene de hacer una gran campaña, en la que acabó en el top 10 de cancerberos con más paradas de la categoría

La promesa

El ecuatoriano Jhafets Christ sigue esperando su momento. El joven de 18 años va a empezar su tercera temporada como alternativa a los dos porteros del primer equipo. Una condición que ya le hizo debutar en Segunda el año pasado aprovechando las bajas de Campos y Fuidias. Además, es internacional sub-20 con Ecuador. Él sigue trabajando para estar preparado para cuando llegue la oportunidad de hacerse con los mandos de la portería albinegra.

Lucho, Iván y Jhafets tendrán hoy un nuevo examen ante el Melilla (Pinatar Arena, 19.00 horas) para terminar de esclarecer las dudas. Rey tiene muchas tuercas que apretar para llegar a la liga con las mejores sensaciones.