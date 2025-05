Pencho Angosto: «Tenemos que ir a protestar, no vale quedarnos en casa»

«No hay nadie detrás y solo me mueve el dolor por el Efesé, que lo siento como algo muy importante en mi vida. Promuevo ... esta protesta a título individual y deseo que me sigan todos los abonados del FC Cartagena, porque nos estamos jugando el futuro del club». La frase es de Pencho Angosto, histórico líder del movimiento de peñas albinegras, actual presidente de la Peña Efesé y principal azote en los últimos meses de la directiva presidida por Paco Belmonte.

Angosto, que apoyó, ayudó y aplaudió la gestión de Belmonte y Manuel Sánchez Breis «cuando las cosas se hicieron bien», entiende que la actual situación de desgobierno y desafección por parte de la masa social albinegra «no puede continuar» ni un minuto más. Hay que actuar y moverse. Por eso, ha convocado a todos los abonados y simpatizantes del Efesé este domingo en la explanada del estadio Cartagonova, a las 18.00 horas, para que participen en una «protesta pacífica» contra la gestión de Belmonte, Breis y Felipe Moreno. En su opinión, este último «tiene que salir del Cartagena inmediatamente, porque posee el 85% de las acciones del club y a la vez es el dueño del Real Murcia, lo que no podemos seguir tolerando ni un día más», entiende Angosto.

«Tenemos que ir a protestar, no vale quedarnos en casa. Respeto la decisión de cada uno, pero nos está perjudicando a todos que la gente no acuda al Cartagonova. Ha quedado suficientemente claro que damos la espalda a Belmonte, Breis y Moreno, pero esta situación la tenemos que revertir. Si el Cartagena quiere tener futuro, nosotros tenemos que volver al estadio, manifestarnos en la explanada y entrar al campo, para que nadie dude de que en Cartagena hay afición, que queremos que esta directiva que nos ha mentido se vaya de una vez y que un posible comprador va a tener el respaldo de la masa social. Nos toca dar la cara y este domingo hay que ir al campo», reclama Angosto.

El choque ante el Racing de Santander arrancará a las 18.30 horas y media hora antes están convocados en la puerta principal del Cartagonova los 9.000 abonados del Efesé. «He recibido muchas llamadas y mensajes de peñistas que van a ir a la protesta. Hay algunos que llevan cuatro o cinco meses sin acudir al Cartagonova. Haremos una pitada, mostraremos nuestras quejas... Y nos da igual si no hay nadie de la directiva allí. Es algo que nos toca hacer, porque el futuro del club está en claro riesgo. Esta gente se tiene que ir y hay que poner en marcha un proyecto que nos devuelva la esperanza. No podemos irnos de cabeza a la Segunda Federación y seguir cayendo. Hemos vivido en los últimos 16 años la mejor etapa del fútbol en Cartagena, desde el ascenso de Alcoy, y esta generación de esfesistas no se puede perder», afirma Angosto.

«Que se vayan todos»

Él está en contacto con algunos de los empresarios locales que se han postulado para comprar el FC Cartagena, sobre todo con Miguel Ángel Jiménez Bosque. «Su entrada sería la mejor noticia para el club, porque ha demostrado que sabe gestionar una empresa y ha triunfado en el fútbol sala. Lo que pasa es que las cantidades que le piden son muy elevadas y el precio con el que se ha tasado el club está fuera de mercado. No se puede pedir diez por algo que vale tres», opina.

Angosto, como «gran parte de los abonados» del Cartagena, cree que la actual crisis deportiva, económica, social e institucional de la entidad albinegra no se resolverá «solamente» con la marcha de Belmonte y Breis. «Ellos están de salida y lo saben. Están buscando una puerta para irse y no la encuentran. Pero nosotros queremos que se vayan todos. Felipe Moreno, Fernando Carreño y Andrés López tienen que irse. No nos vale un cambio de cromos y un lavado de cara», advierte.