Las peñas se reúnen con Paco Belmonte esta semana

La nueva directiva de la Federación de Peñas del FC Cartagena (Fpfcct) ha conseguido cerrar una reunión en persona con la directiva del Efesé, ... que encabeza el presidente Paco Belmonte. El colectivo que representa a más de dos mil abonados albinegros es liderado por Eduardo Noguera desde hace unas semanas y uno de sus primeros logros es que se sentarán con el club a tratar los temas que preocupan a la afición y despejar incertidumbres sobre el proyecto de la próxima temporada en Primera Federación.

Como mañana lunes es festivo, desde la Fpfcct aseguran que la reunión será antes del jueves, probablemente el miércoles. La directiva trasladará toda la información de la reunión a sus peñistas en la asamblea general ordinaria a las 19.45 horas en primera convocatoria y a las 20.00 en la segunda, en la sala de prensa del estadio Cartagonova. Entre los puntos del día a tratar, Noguera presentará al resto de la nueva junta directiva, mostrará un informe, se atenderán las solicitudes de los colectivos y se abrirá el turno de preguntas.

Encuentro con el concejal

En esa asamblea se abordará todo lo hablado con la directiva como con el concejal de Deportes José Martínez en una reunión que tuvo lugar el pasado viernes. En ese encuentro con el edil se trataron varios asuntos, como las constantes roturas del videomarcador. El nuevo aparato se inauguró el 5 de enero y sus fundidos en negro han sido prácticamente habituales en varios partidos del Efesé.

El Ayuntamiento está a la espera de recibir todos los informes y certificados para liberar la parte de su dinero del videomarcador

El Ayuntamiento sigue a la espera de recibir todas las certificaciones e informes en los próximos días para liberar la parte del dinero que se comprometió a pagar, como parte de una inversión conjunta con el club y dos patrocinadores. También se tiene que terminar de cerrar, pues los cables no están cubiertos y en alguna ocasión fallaron por las rachas de viento.

No se descarta la posibilidad de desmontar el videomarcador durante el verano, o cubrirlo, para que quede protegido de la intemperie y las altas temperaturas. Es probable que su uso durante los partidos quede en manos de los funcionarios y no de una empresa externa, que no ha funcionado con el resultado esperado