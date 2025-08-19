Las peñas del Cartagena comenzarán con los actos del 30 aniversario del club en el Carabela de Plata

Pruden López Martes, 19 de agosto 2025, 00:20 Comenta Compartir

Esta temporada es especial para la entidad albinegra. Se cumplen 30 años desde la fundación del actual FC Cartagena. De hecho, 'La Cartagenera' tiene el detalle en el cuello del año de la funcación: 1995. Desde esa fecha, el Efesé ha pasado por multitud de escenarios. Desde Tercera División hasta épocas en Segunda, con jugadores de la talla de Rubén Castro, Víctor o Pascal Cygan, pasando por temporadas para el recuerdo en Segunda División 'B'.

En honor a ese 30 aniversario, la Federación de Peñas del Cartagena aporvechará el Carabela de Plata de este viernes ante el Eldense (21.00 horas, Cartagonova) para hacer una serie de actos conmemorativos en la previa. Esos actos comenzarán a las 19.30 horas en la recepción del Madness donde se preparará el acto que se llevará a cabo sobre el cesped del estadio a las 20.30, media hora antes del inicio del partido.

Durante esa media hora se hará una presentación de los protagonistas invitados, entre ellos Palomeque, Mariano Sánchez o Alberto Javier García, como máximo goleador histórico, con una narración con voz en off de la trayectoria del club junto a una proyección de momentos históricos. También se hará una entrega de una placa conmemorativa al club por este 30 aniversario y al Ayuntamiento de Cartagena para lucirla en la fachada de la casa del Efesé. Además se reproducirá un video homenaje, que se dejará ver en el marcador del Estadio Cartagonova, repasando los 30 añños de historia. En el descanso se proyectará una serie de vídeos enviados por diferentes protagonistas de esta trayectoria.

Esta iniciativa será protagonista en el Carabela de Plata de este viernes donde el Cartagena presentará a la plantilla que comenzará la temporada de debut en Primera RFEF. El rival será el Eldense, uno de los rivales directos con los que luchará el Efesé en su carrera por volver a la Segunda División.

